Kofola zrušila kvůli koronaviru zakázku na sídlo v Ostravě. Chtěla opravit objekt v areálu bývalého Dolu Hlubina

Ostrava Výrobce nápojů Kofola koncem března zrušil veřejnou zakázku za 179 milionů korun, ve které vybíral společnost na vybudování nového firemního sídla. Důvodem je epidemie nového typu koronaviru a vládní opatření proti šíření nákazy, která mimo jiné uzavřela restaurace. O zrušení zakázky ve čtvrtek informoval server IHNED.cz.

Pro své sídlo Kofola plánovala zrekonstruovat jednu z budov v areálu bývalého Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

„V průběhu zadávacího řízení vznikly objektivně ekonomické důvody, pro které nelze po zadavateli spravedlivě požadovat, aby v tomto zadávacím řízení pokračoval,“ zdůvodnil krok Kofoly její místopředseda představenstva René Musila v dokumentu oznamujícím zrušení zakázky. „Zadavatel tyto důvody nezpůsobil a před zahájením zadávacího řízení je nemohl předvídat,“ dodal.

Zaměstnancům Kofoly i návštěvníkům se měla budova otevřít v roce 2022, píše IHNED.cz. Kdy se firma k projektu vrátí, není jasné. „Rozhodli jsme se změnit naše plány v oblasti výstavby nového sídla a odložit termín realizace,“ cituje server mluvčí Kofoly Janu Ptačinskou Jirátovou.

Firma na projekt získala dotaci téměř 71 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, proto musela zadat veřejnou zakázku. Podle ministerstva pro místní rozvoj je dotace stále aktuální, když Kofola stihne projekt uskutečnit do konce září příštího roku. „Pokud by měl příjemce závažné důvody k prodloužení projektu a tyto důvody byly v souladu s pravidly podpory, bylo by možné projekt prodloužit,“ doplnila mluvčí ministerstva Veronika Vároši.

Pro své sídlo chtěla Kofola v areálu bývalého Dolu Hlubina opravit budovu Nových koupelen, kterou už vlastní. Budova měla dostat prosklenou nástavbu podle návrhu architekta Josefa Pleskota a součástí měla být návštěvnická stezka.

Kofola kvůli uzavření restaurací přestala koncem března dočasně vyrábět produkty určené převážně pro gastronomii, například nápoje ve skle nebo v sudech. Začala také zdarma rozvážet nápoje do domovů seniorů, zdravotnických zařízení nebo záchranářům.

Kofola má devět výrobních závodů v Česku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Chorvatsku a Polsku. K výrobkům firmy Kofola vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Jupí, Vinea, Jupík, Semtex nebo Top Topic. Kofola má téměř 2000 zaměstnanců, z toho asi 700 v Česku. Nyní firma sídlí v ostravské čtvrti Poruba.