Koronavirus může aerolinky připravit o desítky miliard dolarů, tvrdí Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu

NEW YORK Epidemie nového typu koronaviru by letos mohla způsobit první pokles globální poptávky po osobní letecké přepravě od roku 2003, kdy se svět potýkal s epidemií nemoci SARS. Letecké společnosti by tak letos mohly přijít o tržby v hodnotě 29,3 miliardy dolarů (zhruba 680 miliard Kč). Uvedlo to ve čtvrtek Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA).

Sdružení nyní předpokládá, že globální poptávka po osobní letecké přepravě v letošním roce klesne o 0,6 procenta. Ještě v prosinci přitom předpovídalo nárůst o 4,1 procenta.

„Nacházíme se v obtížném období pro globální leteckou dopravu,“ uvedl šéf sdružení Alexandre de Juniac. „Odhadujeme, že virus sníží globální dopravu o 4,7 procenta. Mohl by tak smazat růst, který jsme dříve předpokládali, a způsobit první celkový pokles poptávky od krize SARS v roce 2003,“ dodal. Z New Yorku do Londýna za 5 hodin. Rychleji letěl snad už jen Concorde, směje se letecký expert V samotném asijsko-pacifickém regionu by aerolinky kvůli koronaviru měly přijít o tržby z osobní přepravy v hodnotě 27,8 miliardy dolarů (646 miliard Kč). Poptávka po osobní přepravě v tomto regionu by měla klesnout o 8,2 procenta namísto dříve předpokládaného nárůstu o 4,8 procenta, uvedlo sdružení. Podle sdružení je zatím příliš brzy na odhady, jak ušlé příjmy zasáhnou globální ziskovost leteckých přepravců. Francouzsko-nizozemský letecký přepravce Air France-KLM dnes nicméně varoval, že problémy kolem epidemie koronaviru by mohly v období od února do dubna snížit jeho zisky o 150 až 200 milionů eur (až pět miliard Kč). Australská letecká společnost Qantas odhadla, že epidemie její letošní zisky sníží o 100 až 150 milionů australských dolarů (až 2,3 miliardy Kč).