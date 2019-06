LOM Praha koupí pro vrtulníky Mi náhradní díly za 100 milionů korun, nákup má přinést úspory

Praha Státní podnik LOM Praha koupí sady listů vyrovnávacího rotoru a další náhradní na vrtulníky řady Mi za 100 milionů korun bez DPH. Informace o zakázce v pondělí předá kolegům na vládě ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ministři také proberou dohodu mezi Českou republikou a USA o vzájemném pořizování vojenského materiálu a služeb.

Smlouva na dodávku listů vyrovnávacího rotoru a dalších dílů na vrtulníky bude s ruskou společností MMZ VPERED podepsána letos v létě a bude platit čtyři roky. Ruská firma je podle tiskového oddělení ministerstva obrany jediným výrobcem vyrovnávacích rotorů vrtulníků řady Mi. Nákup přímo od ní má přinést „značné finanční úspory“, uvedlo ministerstvo obrany. Dodalo, že se na zakázku nevztahují sankce, které byly proti Rusku zavedeny po anexi Krymu.



Česká armáda má ve výbavě z řady Mi transportní stroje Mi-171Š, Mi-8 a Mi-17, k dispozici má dále bojové helikoptéry Mi-24. Vrtulníků ruské provenience se chce armáda postupně zbavovat. Ministerstvo obrany proto plánuje nákup nových 12 strojů z USA, které by nahradily Mi-24. Jeden z bojových vrtulníků z 22. základny vrtulníkového letectva havaroval loni na podzim při vzletu. „Příčinou byla technická závada, konkrétně se jednalo o vysazení motoru z důvodu destrukce lopatky turbíny kompresoru,“ uvedla k výsledkům vyšetřování mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. O opravě vrtulníku bude podle ní rozhodnuto do stanoveného termínu generální opravy v roce 2021. V té době by již mělo být jasné, zda armáda dostane za stroje Mi-24 náhradu.

Metnar v pondělí na vládu také předloží návrh dohody mezi českou a americkou vládou o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany. Podobnou již obě země na pět let sjednaly v roce 2012. Po jejím vypršení mají zájem o její prodloužení, uvedlo ministerstvo obrany. „Nová dohoda je téměř identická, obsahuje pouze několik upřesnění nebo aktualizace. Největší změna je zdvojnásobení předpokládané doby platnosti na deset let,“ poznamenalo tiskové oddělení úřadu.

Hlavním účelem dohody je upravit podmínky účasti podniků z jednoho státu při pořizování materiálu a služeb pro účely obrany ve druhém státě. Sjednání dohody má umožnit minimalizovat znevýhodnění soutěžitelů, kteří pochází z druhého státu.