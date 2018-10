Zeman vyznamená slovenského magnáta Fiľa. Přátelil se s Mečiarem i Ficem

PRAHA Slovenskému miliardáři Milanu Fiľovi pomohlo k ­majetku přátelství s ­někdejším premiérem Vladimírem Mečiarem. Platí ovšem i za sponzora strany Smer dalšího slovenského expremiéra – Roberta Fica.

Na oslavu padesátin kontroverzního hradního poradce Martina Nejedlého dorazil slovenský magnát Milan Fiľo mezi prvními hosty. V pravici třímal objemný dar, zabalený ve zlatém celofánu, levičkou držel koš plný růží. Psal se rok 2016 a Nejedlý si „po papalášsku“ pronajal celý Letohrádek královny Anny.



O dva roky později by se oba podnikatelé mohli na Hradčanech potkat znovu. Podle informací LN se prezident Miloš Zeman chystá udělit Fiľovi jedno ze státních vyznamenání. Na sté výročí vzniku Československa tak ve Vladislavském sále ocení už druhého slovenského byznysmena. V pondělí prezident oznámil, že si pro medaili přijde také finančník Pavol Krúpa.

Podle webového portálu slovenského magazínu Trend zbohatl rodák ze slovenského Brezna Fiľo díky přátelství s dnes již bývalým premiérem Vladimírem Mečiarem. „Díky němu se stal v ­polistopadové privatizaci nejsilnějším hráčem papírenského průmyslu. Před krizí přikoupil i několik slovenských masokombinátů,“ popisuje Trend.

Miliardář z Harmance

Byl to právě podíl v papírně SCP Ružomberok, který Fiľovi pomohl mezi miliardáře. A úspěšný byznysmen mohl dále expandovat. Jeho firma SHP Group vlastní slavnou papírnu v Harmanci, odkud pochází neméně pověstný toaletní papír Harmasan.

Do stejného byznysu vstoupil také v zemi, kterou si na Západě rádi pletou se Slovenskem. V ­roce 2016 získal vliv ve slovinském výrobci papírových hygienických potřeb Paloma. Vlastní ale také papírenské podniky v­ Chorvatsku či v Bosně.

Na Slovensku je Fiľo známý také jako majitel a sponzor fotbalového klubu MFK Ružomberok. Díky tomu, že už delší dobu žije v ­Praze, zprostředkoval řadu přestupů mezi svým fotbalovým mužstvem a letenskou Spartou.

„Pan Fiľo je do fotbalu zapálený jako já, což pro mě bylo také důležité,“ říkal o něm František Straka, který ružomberský tým jeden čas trénoval.

Kromě zmíněných papíren nebo masokombinátů podniká Fiľo výboje i do jiných oblastí. Pokoušel se například získat podíl v­ Aeru Vodochody, proniknout chtěl i do výběru mýta na Slovensku. U sousedů dokonce jeden čas spoluvlastnil soukromou televizi Markíza.

Pražská dekáda

V Praze prý Fiľo žije už asi deset let. Jeho pobyt v české metropoli se ale do hledáčku médií dostal až před dvěma lety, poté co sem přesunul sídlo své společnosti Eco-Investment. Novináři v té době spekulovali, že by za přesunem jeho firmy na západ mohla být nižší daňová zátěž v ­České republice.

Fiľo podniká i v Česku a na Balkáně Milan Fiľo je vlastníkem skupiny Eco-Investment. Jeden z­ nejbohatších Slováků je také spolumajitelem papíren Mondi SCP. Do jeho impéria patří například společnost SHP Group, která vlastní papírnu v­ Harmanci. V jejím portfoliu jsou ale i závody na Balkáně.

V Praze se věnuje i zábavnímu průmyslu. Na náměstí Republiky si pronajal dům U Hybernů, kde zřídil muzikálové Divadlo Hybernia. Hned vedle zmíněného divadla od ­českého státu vydražil i budovu bývalého kláštera irských františkánů (hybernů). Areál koupil za 790 milionů korun, dnes v něm sídlí jeho firma Eco-Investment. Spekulovalo se, že by rád koupil i­sídlo Divadla Hybernia, stát ho ale prodat odmítá. Fiľo nyní investuje do stavby pily ve Štětí. Měla by patřit k­ největším v­republice.

„Důvodů je několik, ale svou roli určitě sehrála jak velikost českého trhu, tak i skutečnost, že zdejší byznys nabízí více nových příležitostí,“ komentoval přesun své firmy Fiľo v loňském rozhovoru pro slovenské Hospodárske noviny.

V Čechách mimo jiné investuje do stavby pily na zpracování kulatiny z jehličnanů. V areálu papíren Mondi ve Štětí by měla vytvořit okolo 160 pracovních míst a zařadit se mezi největší spotřebitele dřeva v republice.

Podle některých názorů mohlo stát za přesunem Fiľova podnikání do Česka i údajné ochlazení vztahů mezi ním a dnes již bývalým premiérem Robertem Ficem. Fiľo totiž dlouhodobě platil za sponzora a zákulisního hybatele Ficovy strany Smer.

Kromě fotbalu či politiky sponzoruje jeden z nejbohatších Slováků také Katolickou univerzitu v ­Ružomberku. V minulých letech jí dohromady daroval 400 tisíc eur (přes deset milionů korun). Slovenští novináři v této souvislosti loni kritizovali fakt, že mu vedení univerzity přes protesty absolventů i profesorů udělilo čestný doktorát.

Fiľo by měl být druhým slovenským byznysmenem, který 28. října dostane vysoké státní vyznamenání z rukou českého prezidenta. Miloš Zeman ocení rovněž Pavla Krúpu. Zakladatele skupiny Arca Capital obdivuje za to, že se pustil do boje s (tentokrát českým) miliardářem Zdeňkem Bakalou.

Hlava státu hodlá vyznamenat také bývalou šéfku Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou a někdejší novinářku Janu Lorencovou.