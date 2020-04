Miliardový byznys. Výroba zdravotnických ochranných pomůcek zachraňuje čínskou ekonomiku i reputaci

Čína během března vyvezla do 54 zemí ochranné zdravotnické pomůcky za více než 1,4 miliardy dolarů (zhruba 35 miliard korun). Poptávka po těchto pomůckách je ve světě enormní a jejich výroba teď zachraňuje čínskou ekonomiku. Svou produkci zcela či částečně změnila řada firem – oděvní výrobci, automobilky i IT společnosti. Nejde ale jen o byznys. Ochranné pomůcky slouží Číně i jako prostředek zlepšování image.

Jedna z menších továren ve městě Fu-šun se během krátké doby přeorientovala. Místo šití oděvů, pro které jen obtížně hledala v době koronavirové epidemie odbyt, nakoupilo vedení lékařskou netkanou textilii a podnik začal produkovat to, po čem je dnes největší poptávka – obličejové masky. „Asi dvacet našich zaměstnanců jich může denně vyrobit víc než pět tisíc,“ citovala agentura Sin-chua management oděvní firmy.



Společností, které se vydaly obdobnou cestou a původní výrobu částečně či zcela nahradily zdravotnickými pomůckami, je po celé Číně nespočet. Patří mezi ně například i automobilka SGMW či IT gigant Foxconn.

Dle internetové platformy Tianyancha.com rozšířilo od začátku ledna do začátku února přes tři tisíce firem svou nabídku zboží o roušky, ochranné oděvy, dezinfekci či teploměry. Odhaduje se, že do více než 15 tisíc továren byly nově instalovány výrobní linky na roušky a masky. Zatímco začátkem roku se v Číně nedostávalo zdravotnických ochranných pomůcek, dnes jimi zásobuje svět. A čínské firmy v tom podporují i politici a úřady.

Že vývoz ochranných pomůcek představuje velký byznys, dokazují i statistické údaje. Oficiální čínská data hovoří o tom, že v březnu Čína vyvezla do postižených zemí zdravotnický materiál v hodnotě 1,43 miliardy dolarů. Do zahraničí se dostalo 3,86 miliardy roušek, přes 37,5 milionu ochranných oděvů, více než 2,4 milionu teploměrů, tisíce plicních ventilátorů, testovacích sad a ochranných brýlí.

Roušková velmoc

Dle zástupkyně ministerstva obchodu Ťiang Fan uzavřela Čína smlouvy o nákupu materiálu s 54 zeměmi a třemi mezinárodními organizacemi. „Čína neomezila a neomezí vývoz zdravotnického materiálu,“ řekla Ťiang. „Nezapomínáme, že na začátku boje proti epidemii nám mnoho zemí poskytlo pomocnou ruku,“ dodala.

Podle Sin-chua Čína na konci března vyráběla 116 milionů roušek denně, což je 12násobek její nabídky na začátku února. I když produkce ochranných pomůcek neustále roste, Čína byla v této oblasti světovým hegemonem i před vypuknutím pandemie.

Jak vyplývá z dat amerického think tanku Peterson Institute for International Economics, připadalo v roce 2018 na Čínu 43 procent světového exportu obličejových štítů, ochranných oděvů a prostředků na ochranu úst a nosu, rukavic a brýlí. Téměř polovina tohoto zboží v EU byla dovezena z Číny, pokud jde o roušky či respirátory, těch se z Číny do EU importovalo přes sedmdesát procent.

Otázka kvality

Některé evropské země utrácející za ochranné prostředky v Číně milionové částky si stěžovaly na špatnou kvalitu dodávek. Například Španělsko stáhlo na 58 tisíc testovacích sad poté, co zjistilo, že míra přesnosti je pouhých 30 procent. Číňané se ale této kritice brání. Ťiang Fan z ministerstva obchodu obhajovala výrobky minulý týden na tiskové konferenci: „Standardy čínských a zahraničních produktů jsou odlišné, existují rozdíly v použití. A nesprávné použití tak může vyvolat pochybnosti o kvalitě.“

Čína si prostřednictvím dodávek zdravotnických pomůcek snaží vylepšit reputaci. „Není pochyb o tom, že Peking využívá této příležitosti k zahájení velké propagandistické kampaně,“ uvedla pro LN Lucrezia Poggettiová, analytička berlínského think tanku Mercator Institute for China Studies (MERICS). Dodala, že tím, jak Čína sama sebe propaguje jako zemi, která pomáhá ostatním státům v nouzi, snaží se zachránit image a odsunout pozornost veřejnosti od své odpovědnosti za zpožděnou reakci na koronavirovou epidemii.