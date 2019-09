V Butovicích má vyrůst nejvyšší budova v Česku. Na projektu za dvě miliardy se podílí známý sochař Černý

Praha Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy korun. Na návrhu se podílejí sochař David Černý a architekt Tomáš Císař ze studia Black n Arch.

Stavba by mohla v ideálním případě začít v roce 2021, trvat by měla tři roky. Trigema to sdělila v tiskové zprávě. Nejvyšší budovou v Česku je v současnosti brněnská AZ Tower vysoká 111 metrů.

„Projekt připravujeme již více než dva roky a finální podobě předcházelo osm jiných variantních řešení. V průběhu této doby jsme sbírali a stále ještě sbíráme podněty od odborníků, dotčených orgánů státní správy a samosprávy a samozřejmě i místní veřejnost,“ uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural. Firma neuvedla, zdá má ke stavbě příslušná povolení.

Top Tower má navazovat na novou téměř kilometrovou pěší zónu, která vede od stanice metra Nové Butovice přes centrální Sluneční náměstí ke stanici metra Hůrka.

Budova má v nejvyšším bodě nabídnout veřejně přístupnou vyhlídku, kam se návštěvníci dopraví výtahem. Bude určena pro nájemní bydlení, v nižších podlažích Trigema plánuje kanceláře a multifunkční kulturní centrum propojené s veřejně přístupnou střešní zahradou. V přízemí a druhém nadzemním podlaží mají být zejména obchody a provozovny služeb. V podzemí jsou naplánována parkovací místa pro veřejnost, která mají fungovat nonstop.

Podle Sourala bude připravovaný projekt stát mimo ochranné pásmo městské památkové rezervace a mimo území se zákazem výškových staveb. „Současně je z celopražského pohledu umístěn tak, že nebude z valné většiny míst v centru metropole vidět a nebude tak narušeno historické panorama města,“ doplnil.

Autor plastiky David Černý.

Součástí projektu Top Tower jsou úpravy veřejné pěší zóny mezi oběma vstupy a výstupy ze stanice metra Nové Butovice. Trigema podle Sourala zahájila také přípravu stavby nového parkovacího domu u křižovatky Petržílkovy a Bucharovy ulice s kapacitou 360 míst. Měl by stát 200 metrů od budovy a nahradit stávající kapacitu 60 míst.

Zatím výškou kralující budova v Brně

Nejvyšší budova AZ Tower v Brně byla dokončena v březnu 2013. Stojí v městské části Štýřice mezi ulicemi Pražákova a Heršpická. Této lokalitě se přezdívá „brněnský Manhattan“. Kromě AZ Tower tam stojí například 60 metrů vysoký M-Palác či o 25 metrů vyšší kancelářská věž Spielberk Office Centre. AZ Tower má 30 nadzemních a dvě podzemní podlaží.

Do postavení mrakodrapu AZ Tower byla nejvyšší budovou ČR od prosince 2007 pankrácká City Tower s výškou 109 metrů, objekt původně zamýšlený jako sídlo Československého rozhlasu. Nejvyšším bytovým domem v ČR je budova V Tower vysoká 104 metrů, která je rovněž na pankrácké pláni v Praze.