Čunek může podepsat zakázku na projektanta sporné nemocnice. Nová koalice ho vyzvala, aby to nedělal

Odcházející hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) může podepsat veřejnou zakázku na projektanta nové krajské nemocnice ve Zlíně. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj totiž zamítl rozklad, který proces výběru projektanta napadal. Řekl to mluvčí úřadu Martin Švanda.

Již dříve antimonopolní úřad rozhodl, že soutěž je v pořádku. Čunek řekl, že věc předá právníkům a počká na jejich právní názor. Zástupci nové krajské koalice jej ve čtvrtek vyzvali, aby projekt nepodepisoval.

„Jsem pochopitelně velmi rád, dokonce nadšený z toho, že se ukázalo, že kraj vypisuje soutěže správným způsobem,“ řekl Čunek.



Za vítěze zakázky, do které se přihlásily dvě firmy, vybrali krajští radní sdružení „Nová nemocnice - Zlín“ za nabídkovou cenu 351 milionů korun bez DPH. Proti podmínkám v zadávacím řízení soutěže však podala námitku společnost JIKA-CZ z Hradce Králové. Když ÚOHS rozhodl, že soutěž na projektanta je v pořádku, podala firma na přelomu července a srpna proti tomuto rozhodnutí rozklad.



„Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže včera (ve středu) zamítl rozklad navrhovatele JIKA - CZ s. r. o. proti prvostupňovému rozhodnutí ÚOHS, kterým byl zamítnut návrh proti postupu Zlínského kraje v zadávacím řízení Nová krajská nemocnice ve Zlíně - projektová dokumentace“ uvedl na dotaz Švanda.

Rafaj podle něj potvrdil správnost a zákonnost prvostupňového rozhodnutí, v němž ÚOHS nenašel důvodnost žádné z námitek. „Úřad mimo jiné neshledal, že by došlo k namítanému zvýhodnění autora studie, k pochybení v nastavení lhůty pro podání nabídek, ve stanovení požadavku na lékařského manažera projektu, požadavku na referenční zakázky či projekční práce a EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí),“ uvedl Švanda.

Za diskriminační nebo netransparentní nelze podle ÚOHS považovat ani stanovení nabídkové ceny. „Úřad neshledal ani částečnou neurčitost poptávaného předmětu veřejné zakázky a rovněž nenašel pochybení v požadavcích zadavatele na technickou kvalifikaci a délce zadávací lhůty,“ doplnil Švanda.

Zástupci vznikající nové krajské koalice ANO, Pirátů, ODS a ČSSD ve čtvrtek Čunka opět vyzvali, aby projekt na výstavbu nemocnice nepodepisoval.

„Opakovaně jsme senátora Čunka vyzvali, aby nečinil v této záležitosti žádné další kroky a plně respektoval výsledky voleb. Teď už je to jen jeho osobní odpovědnost vůči kraji. Veškeré náklady, které tímto kraji způsobí, může v této chvíli investovat daleko lépe do boje s pandemii,“ uvedl krajský volební lídr ANO Radim Holiš, který by měl být novým hejtmanem.

Krajské zastupitelstvo opětovně schválilo stavbu nemocnice těsnou většinou v květnu, poprvé to bylo loni v prosinci. Podle Čunka by měla stát osm miliard korun. Nejvyšší správní soud tento týden zamítl kasační stížnost několika lidí, kteří nemohli loni 16. prosince vystoupit na jednání krajského zastupitelstva k bodu o nové nemocnici. Bod se totiž na program dostal až dodatečně, lidé tedy předem nevěděli, že se o nové nemocnici bude znovu hlasovat.

Podle Nejvyššího správního soudu takový postup umožňoval jednací řád i krajské zřízení. Posuzovat motivaci dodatečného zařazení bodu pak není v kompetenci justice.

„Posouzení tvrzené ‚pokoutnosti‘, ‚nízkosti‘ a ‚nečestnosti‘ tudíž nepřísluší soudům, nýbrž výhradně občanům, jimž je zastupitelstvo politicky odpovědné,“ stojí v rozhodnutí soudu. Mezi pisateli kasační stížnosti byl například bývalý zlínský hejtman Libor Lukáš (dříve ODS, nyní Trikolóra).

Odpůrci projektu poukazují na nejasnosti ve financování, podle některých by nemocnice nakonec mohla stát mnohem víc. Nelíbí se jim, že stejně obsáhlou studii jako na novou nemocnici nenechal kraj vypracovat na ověření nákladnosti původně plánované rekonstrukce a dostavby areálu současné zlínské nemocnice. Podle Čunka je výhodnější postavit novou nemocnici než rekonstruovat a dostavovat v původním areálu.