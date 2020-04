Otázky a odpovědi: stát pomůže podnikatelům a živnostníkům. Kdo má nárok a za jakých podmínek?

PRAHA Jde o jednu z nejdůležitějších podpor v boji proti následkům koronaviru. Včera vláda zveřejnila podrobnosti vyplácení příspěvku pro statisíce živnostníků a nejmenších podnikatelů z řad fyzických osob.

Ministři požehnali návrhu resortu financí, který původně předpokládal, že živnostníkům, respektive osobám samostatně výdělečně činným, které mají podnikání jako hlavní příjem, vyplatí za měsíc nouzového stavu 15 tisíc korun.



Na vládě ale nakonec ministryně Alena Schillerová prosadila svůj upravený návrh, který předpokládá vyplacení 25 tisíc korun pro konkrétní období druhé poloviny března a celého dubna. A nově by se finanční příspěvek měl týkat i živnostníků, kteří pobírají důchod nebo rodičovský příspěvek.



„S rozšířeným ošetřovným ve výši 424 korun denně a prázdninami na sociálním a zdravotním za 4896 korun měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období,“ řekla Schillerová.

Jedná se o návrh zákona, který musí ještě projednat poslanci a senátoři. V parlamentu by ale neměl narazit. Opozice takové opatření podporuje. I když některé strany by byly k živnostníkům, často postiženým propadem tržeb až na nulu, ještě štědřejší. A zcela jistě se v tomto smyslu pokusí prosadit vlastní pozměňovací návrhy.

1. Pro koho je částka určena?

Částka 25 tisíc korun čistého (stát z ní nebude strhávat žádné odvody ani daně) je určena pro osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ), která má podnikání jako hlavní příjem. Tedy například živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně.

Plus případy, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací definuje § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.

Požádat ale budou moci jen ti, kdo byli opatřeními proti koronaviru nějakým způsobem postiženi. Třeba „z moci úřední“ uzavřením provozovny (například kadeřnictví, hospody) nebo přišli o dodavatele, zakázky a podobně.

Další podmínkou také je, že živnostník vykázal v období leden až březen 2020 ve srovnání se stejným obdobím 2019 (nebo s prvními třemi měsíci po začátku podnikání v roce 2019) pokles hrubých tržeb alespoň o deset procent. Žadatel také musel dosáhnout loni hrubých příjmů alespoň 180 tisíc korun, případně v přepočtu alespoň 15 tisíc měsíčně.

2. Odkdy to vše začne platit?

Návrh bude projednávat ve zrychleném režimu (zřejmě 7. dubna) Poslanecká sněmovna a den poté Senát. A následně ho podepíše prezident. Opatření by mělo být účinné tedy zhruba od poloviny dubna.

3. Na jaké období stát přispěje?

Podnikatelé, kteří budou mít na tuto podporu nárok, ji dostanou za období od 12. března do 30. dubna. S případným dalším časovým obdobím návrh zákona nepočítá. Částka v tomto případě vychází na zhruba 500 korun na den, obdobně jako při původním záměru ministerstva financí vyplatit za měsíc 15 tisíc korun.

4. Jak a kde žádat?

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž formulář Finanční správa zveřejní na webu do 3. dubna 2020. Vyplnit bude třeba čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku a číslo bankovního účtu. Žádosti lze podávat prostřednictvím datové schránky, poštou, prostřednictvím podatelen a sběrných boxů před finančními úřady.

5. Kdo bude peníze vyplácet?

Finanční úřady na číslo účtu, které žadatel uvede v žádosti. Ministerstvo slibuje, že Finanční správa přistoupí k samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. To by mělo být údajně nejpozději 12. dubna.