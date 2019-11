Po celém Česku se začíná prodávat Svatomartinské víno, oproti letitým zvyklostem o tři dny dříve

PRAHA Až do letoška byla tradice Svatomartinských vín napevno spojena s datem 11. listopadu, tedy dnem, kdy svátek slaví Martin. Letošní kalendář ale karty namíchal jinak. Vzhledem k tomu, že tento den vychází na pondělí, Vinařský fond vyšel vstříc vinařům i obchodníkům a souhlasil s předčasným zahájením svatomartinských oslav.

Pro řadu z nich bude následující víkend podzimním vrcholem sezony. „Je to největší akce roku. Máme plnou vinotéku, další zákazníci si odnášejí lahve domů. Loni to takhle probíhalo celé tři dny, dokud jsme všechny lahve nevyprodali,“ říká Barbora Škrancová, která provozuje vinotéku v Rakovníku. Lahev vína v ní plánuje letos prodávat za 160 až 180 korun, což je stejná částka jako v minulém roce.

Ještě o něco hektičtější víkend očekává majitel kladenské restaurace Roman Mašek. Kromě vína bude tradičně nabízet celé svatomartinské menu. Zatímco za husí stehno s knedlíky hosté zaplatí 290 korun, lahev svatomartinského vína je vyjde na 260 korun. To je ve srovnání s nabídkou dalších restaurací běžná cena. „Oproti loňsku jsme zdražili o patnáct procent. To ale platí o veškeré nabídce, netýká se jen oslav svatého Martina,“ vysvětluje restauratér.

Kdo bude chtít za letošní mladé víno utratit o něco méně, může si pro něj zajít do supermarketu, případně si ho objednat z některého na víno specializovaného e-shopu. Tam se dá narazit i na cenu šedesát korun. Obecně ale platí, že je lepší počítat přinejmenším se stokorunou za lahev.

Do 150 korun za lahev

Ačkoliv Vinařský fond, který licenci na používání značky Svatomartinské víno uděluje, některé náležitosti striktně hlídá, cenovou politiku nechává na vinařích. „Dáváme doporučení nejnižší možné ceny vína, které odchází od vinaře. Ta by se bez daně z přidané hodnoty neměla pohybovat pod padesátikorunou za lahev, což je v podstatě nákladová cena,“ vysvětluje ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec. Podle něj se dá říci, že maloobchodní cena svatomartinského vína se pohybuje kolem sto až sto třiceti korun za lahev. „Ve srovnání s loňskem nějakou výraznou změnu letos nečekám,“ dodává.

Že by cena svatomartinského vína neměla být vyšší než cena průměrných, běžným způsobem vyráběných vín si myslí i Radana Vítková, šéfredaktorka magazínu Víno a styl.

„Výroba svatomartinských vín se dnes děje v moderně vybavených vinařstvích, za použití nejvyšších standardů. Přesto je rychlá a poměrně jednoduchá a nevyžaduje další náklady. Pokud má tedy cena férově odrážet kvalitu vína, pak je jasné, že v tomto případě bychom se měli pohybovat v nižší cenové hladině. Podle mého názoru svatomartinské víno v maloobchodě za více než 150 korun už jde proti samotné podstatě tohoto produktu coby mladého, svěžího vína k rychlému pití pro radost a podzimní oslavy,“ vysvětluje Vítková. Tu loni zaujalo svatomartinské víno v obchodním řetězci s cenou tři sta korun, což považuje za skutečný extrém.

„Maximální výši ceny nijak nedoporučujeme, to necháváme trhu. Obecně ale platí, že každé víno má svoji cenu. Pokud se najde zákazník, který si v maloobchodě koupí lahev svatomartinského za tři sta korun, pak víno takovou hodnotu má. Jestli si někdo troufl své víno za tuto cenu nabízet, musíme to respektovat, ale já bych si pravděpodobně takovou lahev nekoupil,“ připouští Machovec.

Vinaři letos na trh vypustí 2,2 milionu lahví, což je stejné množství jako v posledních dvou letech. To naznačuje, že tento fenomén už nemá kam růst. V roce 2005, kdy se svatomartinská vína začala v Česku nabízet poprvé, se na trh dostalo 125 tisíc lahví. Hranice jednoho milionu padla v roce 2009. Nejvíc lahví – 2,3 milionu – naplnili moravští a čeští vinaři před čtyřmi roky. „Čistě podle čísel v tabulce, kde se už třetí rok opakuje stejné množství vyrobeného svatomartinského vína, se opravdu zdá, že narážíme na maximum toho, o co má trh zájem. S fenoménem svatomartinského vína se ale veze ještě řada vín, která se označují jako mladá a která o svatomartinskou značku vůbec nežádala. Proto si osobně umím představit, že svatomartinských vín by mohlo být ještě o něco více,“ říká Jaroslav Machovec.

S pitím neotálejte

V každém případě, ať už jde o mladá letošní vína s označením svatomartinské, či bez něj, je dobré s jejich vypitím na nic nečekat. Tato vína totiž mají svou specifickou kvalitu spočívající ve svěžesti a čerstvosti. Jako mladá vína tedy vynikají jinými kvalitami, bez ambice dalšího stárnutí, a jsou tak také vyrobena.

„Jsou z odrůd, které samy o sobě nemají velký potenciál dlouhověkosti. Hrozny jsou méně takzvaně extraktivní a také výroba je rychlá. Tím se daří docílit aromatické svěžesti, která se ale z těchto vín poměrně rychle vytrácí. Takže pokud mají zachovat svůj charakter, je lepší je vypít do konce roku, nejdéle do března,“ vysvětluje Radana Vítková.

To ovšem neznamená, že by poté byla nepitelná. I mladá vína vydrží déle, jen nemají kam a z čeho růst. Nelze tedy čekat zlepšení stárnutím.

A jaká letošní svatomartinská vína budou? „Letos se opravdu povedla a díky téměř ideálním podmínkám v době dozrávání hroznů jsou přesně taková, jaká mají být – velmi aromatická, svěží, ovocitá a lehká. Za to, že i přes zpřísněné požadavky na kvalitu letos hodnocením prošlo bezmála devadesát procent přihlášených vín, vinaři vděčí nejen své šikovnosti, ale dílem i přírodě,“ řekl Marek Babisz, hlavní someliér Národního vinařského centra.