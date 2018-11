Svatomartinská husa s hruškou a pastinákem. Jak na ni, poradí šéfkuchař

Ke svatomartinským hodům, které jsou právě v plném proudu, neodmyslitelně patří pečená husa, kaldoun a svatomartinské víno. Jak si husu co nejlépe a nejzajímavěji připravit doma poradí šéfkuchař restaurace hotelu Unic Petra Šmrha.

Pečená husí prsa, pastinák, hruška, consommé z červeného zelí, mák

800g husích prsou



200g pastinák



200g hrušek



100 g červeného zelí

20 g mletého máku

černý pepř

badyán

bobkový list

5 dcl mléka

1 dcl oleje

150 g másla

2 dcl suchého červeného vína

cukr

sůl

Pečená husí prsa

Maso pečlivě omyjte a osušte a osolte. Troubu rozehřejte na 170 C. Na rozehřáté pánvi bez tuku začněte opékat prsa kůží dolů do zlatova. Opečte ze všech stran. V průběhu pečení slijte vyškvařené husí sádlo. Přidejte snítku rozmarýnu. Husí prsa vložte do rozehřáté trouby. Pečte zhruba 25 minut. Maso vyjměte z trouby, zakryjte alobalem a nechte odpočinout, aby zůstala šťavnatá.

Pastinákové pyré

V hrnci rozehřejte olej s částí másla, přidejte oloupaný, na kostky nakrájený pastinák, osolte, opepřete a orestujte do zlatova, Podlijte mlékem a vařte do měkka. Vše rozmixujte tyčovým mixérem do hladka. Dochuťte solí a zašlehejte máslo.

Karamelizované hrušky

Hrušky oloupejte, zbavte jadřinců a nakrájejte na klínky. Opečte na másle, přidejte cukr a nechte ho zkaramelizovat. Hrušky posypte mletým mákem.

Červené zelí

Zelí nakrájejte, podlijte vodou, přidejte badyán, sůl, pepř, cukr a červené víno. Povařte a přeceďte.