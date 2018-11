Svatomartinská husa podle šéfkuchařů. Přinášíme tři recepty

Svatomartinské hody jsou v plném proudu, neodmyslitelně k nim patří pečená husa, kaldoun a svatomartinské víno. Česká tradice, která zapadá do venkovského a dnes už také městského života, je čím dál tím populárnější. Jak si husu připravit doma? Inspirujte se recepty šéfkuchařů.

Svatomartinská husa podle Jana Punčocháře

čerstvá kvalitní husa

mléko

sůl

kmín

jablka

cibule

hřebíček

badyán a celé skořice

Postup: Husu pečlivě nasolte a zalijte mlékem, kde ji nechte dva dny marinovat (odstraní se tak veškerá pachuť a případný zápach). Poté husu vyjměte a opláchněte ve vodě. Jablka rozpulte, odstraňte jádřince a do vytvořeného otvoru umístěte badyán. Jablky, cibulí, skořicí a hřebíčkem naplňte husu až po okraj. Husu okmínujte (případně ozvláštněte kořením na husu Wiberg), vložte do velkého pekáče s trochou vody hřbetem nahoru a přiklopte. Pečte 1,5 hodiny na 160 stupňů na horkém vzduchu. Poté husu vyndejte, otočte, přikryjte a dále pečte při 160 stupních asi 40 minut. V průběhu pečení husu polévejte výpekem či trochou vody.

V této fázi by měla být husa již upečená a ve druhé fázi pečte v odkrytém hrnci na 210 stupňů cca 40 – 45 minut husu tak, abyste docílili zlatavé a křupavé kůrčičky. V průběhu pečení podlévejte husu vypečeným tukem. Maso vyndejte, vyjměte jablka, cibuli a koření a rozsekejte či rozstříhejte nůžkami na drůbež na porce.

Zelí: čerstvé červené zelí, cukr, vinný ocet, sůl, cibule, jablka a cibule pečená s kachnou. Cibuli zpěňte na sádle z husy, zelí nakrájejte na jemno, přidejte cukr, vinný ocet, sůl a pokrájená jablka a cibuli. Vařte doměkka a nakonec přidejte syrovou bramboru na zahuštění.

A co k huse?

Na přípravu chlupatých knedlíků budete potřebovat 50 % vařených brambor ve slupce, 50 % syrových brambor, oloupejte, nastrouhejte na jemném struhadle, přidejte sůl, strouhaný muškátový oříšek, tři velká vejce, 150 g krupice a 600 g hrubé mouky. Promíchejte a vytvořte těsto. Z toho následně tvarujte kuličky nebo noky pomocí lžic a vložte do jemně osolené vody.

Originální recept Jana Punčocháře, v současné době šéfkuchařem v Grand Cru Restaurant & Bar.

Svatomartinská husa s jablky

středně velká husa (asi 4 kg)

3 jablka

hruška

několik snítek rozmarýnu

voda na podlévání

kmín

sůl

Postup: Husu důkladně zvenku i zevnitř omyjeme, nasolíme ji a okmínujeme (i zevnitř!) a necháme v chladnu do druhého dne uležet. Asi tři hodiny před pečením ji vyndáme a necháme odpočinout při pokojové teplotě. Troubu předehřejeme na 130 stupňů. Nasolenou husu vložíme do pekáče prsíčky dolů a podlijeme horkou vodou (měla by sahat asi do čtvrtiny pekáče). Pekáč přiklopíme a dáme husu péct.

Pečeme 3 hodiny, během pečení husu několikrát otočíme, aby se opekla z obou stran – a pokaždé znovu přiklopíme, aby se maso nevysušilo. Občas také propíchneme kůži, aby mohlo vytékat sádlo. Počkáme, až se vyškvaří, a potom ho můžeme odebírat, případně s ním husu znovu polévat.

Po 3 hodinách husu obložíme jablky, nakrájenými na dílky a zbavenými jádřinců, a rozmarýnem a dáme péct na dalších 40 minut. Poté na posledních 20 minut zvýšíme teplotu na 170 stupňů a husu odkryjeme, aby se vypekla pěkná, křupavá kůžička. Měkkou husu necháme před podáváním odpočinout. (Certifikovaný recept Czech Specials).

Husa pečená velmi pomalu

husa

lžička soli

lžička kmínu

Husu omyjte zevnitř i zvenku pod studenou vodou. Nechejte ji okapat a pak ještě zvenku osušte papírovou utěrkou. Důkladně ze všech stran osolte asi dvěmi třetinami soli, zbytek nasypte do břišní dutiny. Kůži ze všech stran ještě posypte kmínem. Takto připravenou kachnu položte hřbetem dolů do pekáčku, který ji velikostí těsně obemkne. Přikryjte dobře přiléhajícím víkem.

Pekáček s husou vložte do trouby (s roštem zasunutým do dolní třetiny trouby) a termostat nastavte na 120 °C. Pečte bez jakýchkoli zásahů a průzkumných manévrů (včetně otvírání trouby nebo nadzvedávání víka) 5–6 hodin, na přesném čase v tomto případě rozhodně nesejde. Pokud se vám po uplynutí této doby zdá kůže málo křupavá, odstraňte víko, zvyšte teplotu na 200 °C a ještě asi 10 minut kachnu zapékejte, dokud nedosáhne vašeho oblíbeného odstínu zlaté. (Recept pochází Vánoční kuchařky pro dceru, vydalo nakladatelství Smart Press).