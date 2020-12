Právní bitva za zvrácení výsledků voleb stála Trumpovu kampaň v přepočtu už skoro 200 milionů

Washington Kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa za dosud neúspěšnou bitvu o zvrácení výsledků z listopadových prezidentských voleb utratila už bezmála devět milionů dolarů (196,5 milionu Kč). Skoro 2,3 milionu dolaru (přes 50 milionů Kč) z této částky představují výdaje za právníky a asistenty, informovala dnes agentura Reuters.

V prezidentských volbách 3. listopadu Trumpa porazil jeho demokraticky sok Joe Biden. Republikánský prezident ale tvrdí, že hlasování provázely rozsáhlé podvody, aniž by k tomu poskytl patřičné důkazy. Samotný ministr spravedlnosti William Barr tento týden řekl, že jeho resort žádné důkazy svědčící o rozsáhlých volebních podvodech v hlasování nezaznamenal.



Šestatřicetileté právničce Jenně Ellisové, která je jednou z nejprominentnějších tváří Trumpova právního týmu, bylo v listopadu vyplaceno 30 000 dolarů. Uvádí to zpráva, kterou ve čtvrtek Trumpova kampaň podala Federální volební komisi (FEC). V říjnu právní poradkyně podle starší zprávy dostala zaplaceno 138 258 dolarů.

Částku, kterou obdržel Trumpův osobní právník Rudy Giuliani, jenž stojí v čele povolebního boje, zpráva neuvádí.



Giuliani a Ellisová v uplynulých týdnech uspořádali sérii schůzek s cílem propagovat nepodložená tvrzení, že prezidentské volby provázely rozsáhlé podvody a přimět tak státní zákonodárce, aby zakročili a označili Trumpa za vítěze. Na žádost Reuters o komentář Giuliani, Ellisová ani mluvčí Trumpovy kampaně nereagovali.

Nejnovější zpráva, kterou kampaň podala FEC, se vztahuje na období mezi 15. říjnem a 23. listopadem. Výdaje podle ní činily zhruba 8,8 milionu dolarů. Právní poradenství přitom představovalo druhou nejvyšší položku z této částky. Největší výdaj z celkové sumy - zhruba tři miliony dolarů - byl spojen s částečným přepočtením hlasů ve Wisconsinu, které nakonec zvýšilo Bidenův náskok o 87 hlasů. Skoro 2,2 milionu dolarů kampaň zaplatila za SMS zprávy Trumpovým stoupencům, které obsahovaly žádost o peněžní příspěvky na právní boj. Tato reklamní kampaň podle dokumentu představovala za dané období třetí největší výdaj, skoro 2,2 milionu dolarů.

Právní úsilí bylo mocným nástrojem pro získávání finančních prostředků, píše Reuters. Trumpova kampaň uvedla, že od voleb od dárců obdržela více než 207 milionů dolarů.

Trumpovi právníci podali řadu žalob v klíčových státech ve snaze přesvědčit státní a federální soudce, aby Bidenovu výhru anulovali. Navzdory prezidentovým opakovaným a nepodloženým tvrzením, že volby byly „zmanipulované“, se žaloby věnovaly užšímu okruhu tvrzení o nesrovnalostech v korespondenčním hlasování.

Většinu z těchto žalob soudci zamítli. Minulý týden federální odvolací soud ve Filadelfii zamítl odvolání Trumpova týmu proti výsledkům v Pensylvánii. Tvrzení kampaně jsou podle soudu neopodstatněná a postrádají důkazy.

Nejlépe placeným členem Trumpova týmu pro přepočet hlasů byla právní firma Kasowitz Benson Torres, která v listopadu obdržela 600 000 dolarů, další firma Marks & Sokolov z Filadelfie dostala 161.841 dolarů. Společnost je známá také svou činností na Ukrajině a v Rusku.

Biden má jistých 279 volitelů

Kalifornie oficiálně potvrdila výsledek prezidentských voleb a jmenovala 55 volitelů, kteří se zavázali hlasovat pro demokrata Joe Bidena. Ten si tak oficiálně zajistil většinu potřebnou ke zvolení americkým prezidentem, uvedla v sobotu agentura AP.

Poté, co státní tajemník Kalifornie Alex Padilla formálně potvrdil Bidenovo vítězství v tomto státu, má demokratický uchazeč o Bílý dům zajištěny hlasy přinejmenším 279 volitelů. K vítězství by mu postačovalo 270 volitelů. Až výsledky voleb oficiálně potvrdí také státy Colorado, Havaj a New Jersey, které tak dosud neučinily, Biden bude mít 306 volitelů, zatímco Trump 232, napsala AP.



Připustila, že tyto kroky bývají po volbách často ignorovanými formalitami. Ale letos se skryté mechanismy voleb dostaly do popředí vzhledem k tomu, že stávající republikánský prezident Donald Trump nepřestává popírat Bidenovo vítězství a usiluje o stále spekulativnější právní strategie, které by vedly ke zvrácení výsledku voleb.

Samo Bidenovo vítězství je zřejmé již několik týdnů. Avšak formální potvrzení více než 270 volitelů představuje „právní milník“ na cestě do Bílého domu, zdůraznil profesor práva Edward B. Foley s tím, že vše před tím představovalo jen „projekce“.