Prazdroj chystá ‚tvrdou sodovku‘. Ve světě je to hit, z Plzně se má vyvážet i za hranice

Alkoholický nápoj ze zkvašeného třtinového cukru, z USA známý jako Hard seltzer, chce mateřský koncern Asahi vyvážet z Plzně pod názvem Viper i za hranice. Na českém trhu ale první nebude, už v prosinci ho předběhl minipivovar z jižních Čech.

Zřejmě už během března uvede Plzeňský Prazdroj na trh nový druh alkoholického nápoje, jehož prodeje v zámoří trhají rekordy. Vlastník Prazdroje, japonský koncern Asahi, si od něj slibuje úspěšný odbyt nejen v Česku, ale i v Evropě.



Hard seltzer (otrocky přeloženo jako tvrdá sodovka nebo minerálka) se sice vyrábí většinou v pivovarech, s pivem má ale pramálo společného. Jedná se o čirý nízkokalorický a lehce ochucený nápoj s obsahem zhruba čtyř až pěti procent alkoholu, vzniklý většinou kvašením třtinového cukru (někdy se používá sladový ječmen). Příchuť bývá nejčastěji mandarinka nebo broskev, v Prazdroji podle zjištění serveru Lidovky.cz vsadili na limetku. A nápoj pojmenovali Viper.

V pivovaru ho chystají už od konce roku 2019 a místní téhle novotě říkají Jarda – podle herce Štercla, zřejmě kvůli podobné výslovnosti. „Asahi o výrobu hard seltzeru velmi stojí, chtějí Viper rozšířit i po Evropě,“ svěřil se serveru Lidovky.cz jeden z pracovníků Prazdroje.

Oficiálně ale v Prazdroji příliš sdílní nejsou. Údajně kvůli vrcholícím přípravám na uvedení Viperu na zahraničních trzích. Do Česka přijde až následně. „Můžeme potvrdit, že v tuzemsku zahájíme výrobu nápoje typu hard seltzer pro export do některých evropských států, například do Nizozemska či Maďarska. Zajímají nás různé možnosti, jak obohatit i tuzemský pivní trh, a hard seltzer, jakožto již velmi úspěšný produkt v zahraničí, může být jednou z nich,“ uvedla mluvčí Prazdroje Jitka Němečková.



Ve světě je to hit

„Tvrdá minerálka“ byla poprvé vyrobena v roce 2013 ve Spojených státech, loni tam podíl činil už tři procenta veškerého prodaného alkoholu. V letošním roce by v USA měly tržby z prodeje vyšplhat k sumě 2,5 miliardy dolarů. Úspěšně se šíří také v Kanadě, ve Spojeném království nebo v Austrálii.

K zemím, kde se nápoj od Asahi začne prodávat nejdřív, patří Nizozemsko, kde sídlí sesterská společnost Prazdroje, pivovar Grolsch. „Viper – nová značka od Asahi – má ambici stát se lídrem na trhu tvrdých seltzerů. Viper hard seltzer bude uveden na trh v několika evropských zemích. Nápoj se bude vařit přirozeným a tradičním způsobem ve slavném plzeňském pivovaru v České republice,“ oznámil už koncem loňského prosince pivovar Grolsch s tím, že prodej v tamních restauracích a supermarketech začne v březnu.

Prazdroj však není v Česku s touto novinkou první. Už od prosince prodává hard seltzer minipivovar Obora z Malšic u Tábora. K mání je na místě i v e-shopech v půllitrových plechovkách. A s přídavkem přírodní mandarinkové šťávy.

„Mám rád nové výzvy a tohle je dost jiná technologie. Tradiční pivaři, zvyklí na pivo, si z většiny asi dají radši pivo. Zájem o tohle je spíš u mladých lidí,“ komentuje alkoholickou sodovku majitel minipivovaru Martin Novák.

Zdravější než pivo?

Nápoj někteří konzumenti považují oproti jiným druhům alkoholu za méně škodlivý, ne-li dokonce vhodnější pro zdravý životní styl. Zdání ale může klamat. Výhodou je sice nízká energetická hodnota, deci hard seltzeru Obora obsahuje pouhých 30 kilokalorií, ale rozhodně se nejedná například o nápoj vhodný pro děti či mládež.

„Hard seltzer je v zásadě ochucená sodovka s alkoholem, množství alkoholu je přitom srovnatelné s jedenáctkou až dvanáctkou pivem a činí něco kolem pěti procent. Takže na první pohled opticky neškodná ‚bublinková voda‘ může být pro některé jedince zrádná,“ popsal nápoj agrární analytik Petr Havel na webu o zdravém životním stylu Vitalia.cz.