Pražská tržnice ožila, prodejci jsou rádi mezi lidmi. Mám strach, mezi stánky nepůjdu, bála se jedna zákaznice

Praha Venkovní prostory Pražské tržnice v Holešovicích ve čtvrtek obsadili trhovci. Na sazenice, bylinky, květiny nebo čerstvé ryby přilákali i za koronavirové situace zákazníky. Prodejci se shodují, že se těšili hlavně na kontakt s lidmi.

„Dnes jsem poprvé venku na trhu a zákazníků jsem měl mnohem méně než normálně. Ale jsem nadšený, že jsem tady. To není jako dělat v supermarketu, tady mám se zákazníky opravdu kontakt. Po deseti letech si na to zvyknete a chybí vám to,“ řekl Lidovky.cz Jiří Fanta, majitel Fantovy rybárny. Zákazníci jsou prý zodpovědní, udržují si doporučené rozestupy.

Na ty však pamatují jen ve frontě při čekání na zaplacení. Při obchůzce jednotlivých prodejních stanovišť zákazníci těsně míjejí jeden druhého. A mnohdy jde spíše o centimetry než metry. Smysl ztratil také zákaz venkovních zahrádek. Nakupující totiž ve velkém posedávali na okenních parapetech budov.

Ekologie stranou

Prodejce ryb Jiří Fanta ale přiznal, že ze všeho nejvíc mu chybí food festivaly, hlavně ten na pražské náplavce. „To je přesně ten kontakt s lidmi, chodí, baví se. To patří k mojí práci,“ posteskl si. Koronaviru se ale nebojí. „Oni taky nevědí, nejdřív řeknou, že bez roušky se nesmí ven a potom mluví o promořování. Už nevím, co si o tom mám myslet,“ dodal.

Na nedostatek zákazníků si ale rozhodně nemohl stěžovat Petr Nedoma, který na farmářských trzích prodával mimo jiné kysané zelí z Moravy. Před jeho stánkem byla prakticky pořád fronta.

„Koronavirus mě omezil jenom v tom, že Babiš s Hamáčkem zastavili prodej, zakázali nám trhy. Teď už jsem šťastný, že jsem tady, už mně bylo zle, těšil jsem se na lidi. Prodeje nám jdou dobře,“ řekl serveru Lidovky.cz sedmdesátiletý Nedoma, který ani na chvíli nepřestal nabírat zelí do připravených igelitových sáčků.

Současně odmítl také zákazníka, který přišel s vlastní plastovou nádobou. Ekologie jde za současné situace stranou. „Normálně můžeme prodávat zelí do přinesených nádob, teď je to ale z hygienických důvodů zakázané,“ vysvětlila Nedomova kolegyně.

Na pivo a domů

V dopoledních hodinách se mezi stánky procházeli především lidé v důchodovém věku, tedy ohrožená skupina. „Chtěla jsem si nakoupit jednu odrůdu jablek, která je opravdu výborná, ale bohužel ten stánek tady dnes není. Koupím si cibulku, ředkvičky, dám si pivo a pojedu domů. Tržnice se teď proměnila v takovou mrtvou zónu,“ řekla serveru Lidovky.cz Božena z Holešovic, která se koronaviru nebojí.

„Ačkoliv jsem v důchodovém věku, tak chodím ven i do supermarketu. Když bych zůstala jenom doma, tak už bych mohla rovnou…,“ nedořekla a rozesmála se. Pro oblíbená jablka se prý na trh vrátí v sobotu. „Aspoň se zase projdu,“ uzavřela.

O několik metrů dál má Eva Procházková z Břevnova trochu jiný pohled na věc. Na ruce si dokonce navlékla ochranné rukavice. „Manžel šel něco nakoupit, ale já mezi stánky nepůjdu. Strach mám, asi jako každý. Ale víte, jak to je, co má přijít, to přijde. Na nákup chodíme vždy ve čtvrtek, jinak jsme jenom doma, nechodíme zbytečně ven,“ vysvětlila.