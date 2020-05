PŘEHLEDNĚ: Co se stravenkami? Kde s nimi platit a kolik můžeme utratit

Praha Velké množství českých zaměstnanců od začátku nouzového stavu pracovalo z domova – populární home office – a stravenky dostanou až po návratu do práce. Na čerpání zaměstnaneckých výhod nemá krize jednoznačný vliv. Benefity, které firmy velkoobjemově nakupují na sklonku roku, tak zaměstnancům zůstávají. Kde teď ale nahromaděné stravenky uplatnit?

V případě restaurací záleží na daném provozovateli, zda uzavře se stravenkovou společností smlouvu a umožní zákazníkům platbu touto formou. Jednodušší je to v případě obchodních řetězců.

„Řetězec Billa přijímá papírové stravenky i elektronické karty společností Sodexo, Edenred a Up. Na jeden nákup je možné uplatnit maximálně pět kusů stravenek. Pokladní vrací nejvíce deset korun,“ řekla pro Lidovky.cz Dana Bratánková, mluvčí společnosti Billa.

Tesco akceptuje stravenky od všech společností, rovněž do maximální výše pěti kusů na jeden nákup. Mimo papírové poukázky přijímá také stravenkové karty do vyčerpání denního limitu.

Podobná pravidla platí také v obchodech Albert. Zákazníci mohou nákup zaplatit poukázkami Sodexo, Edenred a Up Česká republika. Maximální počet stravenek při jednom placení je rovněž pět kusů a řetězec vrací do deseti korun. V případě stravenkových karet jsou to potom Up, Edenred, Sodexo, CES ePlatby a Benefit Plus s kumulativním denním limitem 500 korun.

Řetězce Kaufland a Lidl akceptují poukázku Naše stravenka, která má podobu karty, ale i papírové stravenky. Na rozdíl od ostatních poukázek však můžete uplatnit až deset stravenek při jednom nákupu anebo až 1600 korun z karty denně. V Kauflandu lze navíc uplatnit i stravenky společnosti Edenred.

Stravenkový paušál

Klasické stravenky by již příští rok mohl nahradit stravenkový paušál. Alespoň podle představ ministerstva financí, které včera předložilo vládě daňový balíček pro rok 2021, jehož součástí je i tato změna.



Stravenkový paušál resort navrhuje zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. Firmy by mohly částku, kterou dnes platí stravenkovým firmám z hodnoty poukázky, dávat za stejného daňového zvýhodnění k výplatě přímo zaměstnancům. Kromě papírování by tím odpadla i provize pro dodavatele stravenek. Se „stravným“ by si pak lidé hospodařili po svém.

Šéfka resortu Alena Schillerová (za ANO) věří, že by to mohlo přilákat možná až všechny zaměstnavatele, kteří dosud z různých důvodů nemají žádný obědový benefit pro zhruba milion lidí. Připouští však, že se jedná o spekulaci a pouhý odhad, protože ministerstvo zatím nemá k dispozici žádný průzkum zájmu mezi zaměstnavateli.

S tím však nesouhlasí předseda Asociace poskytovatelů poukázkových systémů (APROPOS) Miroslav Sedlák.

Firmy se zlobí

„Jsme šokováni. Vláda slíbila téma stravenkového paušálu projednat v tripartitě, ale vůbec téma neumožnila otevřít, a to navzdory naléhání jednotlivých sociálních partnerů,“ řekl ve středu Sedlák pro Lidovky.cz. „Vzhledem k velmi rozdílným pohledům na tuto problematiku je pro nás naprosto nepochopitelné, proč ministerstvo financí tuto změnu prosazuje takto silou. Zvlášť, když se proti vyjádřili jak sociální partneři, tak i řada dalších subjektů,“ zlobí se Sedlák.

Návrh na zavedení paušálu je totiž podle Sedláka další těžkou ranou pro restaurace a kantýny, které vinou koronakrize přijdou letos o několik desítek miliard korun a z nichž se řada potácí na hraně přežití. Podle názoru stravenkových společností lidé, kteří teď platí v restauracích prostřednictvím poukázek a navyšují jim tak tržby, budou hotové peníze ze stravenkového paušálu utrácet jinde, především v běžných obchodech s potravinami.

„V České republice používá stravenky v současné době zhruba 1,5 milionu zaměstnanců, s těmi, kteří využívají i služeb firemních jídelen, jsou to asi tři miliony lidí využívajících příspěvek na stravování,“ řekla pro Lidovky.cz Daniela Pedret, mluvčí stravenkové společnosti Edenred.

Výše příspěvku se u jednotlivých zaměstnavatelů liší, daňově nejvýhodnější hodnota stravenky je v tomto roce 123 korun. Nejčastěji ale firmy svým zaměstnancům poskytují stravenky v hodnotě stokoruny.