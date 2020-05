MAJER: Astronauti opět plují ve svém. Vesmírný program USA teď stojí na soukromém podnikání

Název kosmického plavidla Dragon Crew se zapíše do historie. Jeho na sobotu večer naplánovaný start totiž mění vývoj, pokud jde o vysílání lidí do vesmíru: Američané se v kosmu zbavují závislosti na Rusech, astronauty posílají ve své lodi a na svých raketách soukromníci a cesta mimo naši planetu už není finančně nedostupná. Tedy pokud se napodruhé podaří odstartovat, ve středu začátek mise zhatilo počasí. Z plánovaného vzletu rakety přinese web Lidovky.cz večer přímý přenos.

Zkrátka jde o takovou malou revoluci, byť podpořenou dlouhým vývojem, za kterým stojí firma SpaceX trochu excentrického miliardáře Elona Muska.

Pro Američany představuje tato mise označovaná zkratkou DM-2 výrazný symbol. Od startu posledního raketoplánu už totiž uplynulo téměř devět let. S ukončením provozu těchto strojů přišly Spojené státy o možnost posílat na oběžnou dráhu lidské posádky. Aby se astronauti dostali na Mezinárodní kosmickou stanici, museli využívat služeb ruských lodí Sojuz.

Ty jsou sice spolehlivé, ale americké peníze tekly do ekonomiky jiného státu, a navíc Rusové v průběhu let díky monopolu mohli navyšovat ceny – z původních zhruba 30 milionů amerických dolarů za jedno sedadlo se stalo aktuálních zhruba 92 milionů. V případě Crew Dragonu by mělo jedno sedadlo stát zhruba 55 milionů dolarů – ještě důležitější pro Američany však je, že peníze zůstanou v jejich domácí ekonomice a podpoří americké firmy, které zaměstnávají americké pracovníky.

NASA jako zákazník

Druhý pohled už není ani tak zaměřený na Spojené státy americké jako na kosmonautiku celkově. Ještě nikdy v historii se na oběžnou dráhu nedostala kosmická loď s posádkou, kterou by vyrobila soukromá firma. Tedy abych se vyjádřil přesněji: soukromé firmy je vyráběly, ale vždy na zakázku kosmických agentur. Dnes se ale situace mění. Když Crew Dragon dopraví astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS, NASA vstupuje do role zákazníka, který si od soukromé firmy zakoupí službu.

Jde o pokračování trendu, který začal už před několika lety, když Mezinárodní kosmickou stanici začaly zásobovat soukromé firmy nákladními loděmi. NASA se tento koncept evidentně osvědčil, protože s ním počítá i v dalších projektech. Soukromé firmy mají zajišťovat třeba dopravu nákladů a jednou i lidí na povrch Měsíce. Důležité je, že NASA zde hraje roli jednoho ze zákazníků. Služeb těchto soukromých firem může využít i kdokoliv jiný. Ostatně SpaceX už před několika měsíci oznámila dohodu se dvěma firmami, které chtějí Crew Dragony využít pro kosmickou turistiku – ať už k ISS, nebo jen na několikadenní volný let po oběžné dráze.

Lodě Crew Dragon prošly dlouhou cestou, během níž se pečlivě ověřovala správná funkce všech palubních systémů – ať už samostatně, nebo v součinnosti se zbytkem lodi. Mimořádná důležitost byla přikládána testům padáků, které SpaceX průběžně vylepšovala, aby byly co možná nejdokonalejší.

Záchranný systém, jenž by posádku v případě havárie odnesl pryč od nebezpečné rakety, prošel stovkami astatických zážehů a dvakrát byl ozkoušený při ostré zkoušce. Pilotovaného Crew Dragonu jsme se mohli dočkat už vloni, ale kabina z nepilotované testovací mise byla několik týdnů po úspěšné misi zničena při zkoušce motorů únikového systému. Vyšetřování příčin selhání, urychlení výroby nové lodi a zapracování designových změn znamenalo odklad o více než půl roku.



Příslib do budoucna

Zajímavá je na této misi i samotná posádka – dva američtí astronauti Robert „Bob“ Behnken (49) a Douglas „Doug“ Hurley (53). Robert Behnken bude na misi DM-2 plnit roli pilota – velitele společných operací. Bude tedy zodpovídat za přiblížení a dokování k ISS, provoz během připojení ke stanici a odlet od ISS. Na svém kontě má již dvě mise v raketoplánech, při nichž strávil na oběžné dráze 28 dní.

Douglas Hurley je velitelem Crew Dragonu – na jeho bedrech je tedy zodpovědnost za start, přistání a vyzvednutí posádky. Také on absolvoval dvě mise raketoplánů a na běžné dráze strávil 30 dní. Velmi pikantní je, že letěl i na vůbec posledním americkém raketoplánu, tedy na misi STS-135. Při ní posádka na ISS zanechala americkou vlajku s jasným vzkazem – vrátit na Zemi ji smí až další posádka, která na ISS odstartuje z amerického území. Hurley sám před devíti lety jistě netušil, že si tenhle cenný artefakt sám vyzvedne. A když už jsme u toho, asi taky nečekal, že vlajka zůstane na stanici skoro devět let.

Crew Dragon znamená příslib do budoucnosti. Další vesmírné mise, vesmírná turistika a v případě, že se opravdu uskuteční Muskovy vize, také další vývoj a možné výpravy na Měsíc, či dokonce na Mars včetně toho, že by tam měla být podle Muskových snů vytvořena stálá lidská kolonie. Jak to nakonec dopadne, je ve hvězdách, nicméně mise DM-2 je krůčkem právě tímto směrem.

Autor je popularizátor kosmonautiky.