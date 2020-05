ZVĚŘINA: Zlorouška

Praha Kdo se v těchto dnech ukáže na ulici v roušce, riskuje, že bude označen za komunistu či příslušníka stáda, což má vyjadřovat pocit některých spoluobčanů, že bytostní demokraté odmítají roušky. Co je to za nesmysl? To nic, jen obvyklá nenávist.

ZVĚŘINA: Nestojíme o vakcínu. Koronavirus nás prozatím moc nevystrašil V hlavách některých myslitelů vzniklo krátké spojení: roušky rovná se vláda. Kdo dnes nosí roušku i tam, kde není povinná, protože se bojí o zdraví, své či bližních, může se setkat s verbální šikanou. Rouškokádrováci si prostoduše rozdělili svět, aby „věděli“, kdo je solidní občan a kdo pouhý přisluhovač vlády. Že motivace k nošení roušky s vládou nesouvisí, takové lidi nezajímá, potřebují nepřítele. Nejzábavnější je, že ti, kdo se považují za demokraty, se vymezují proti lidem, kteří apoliticky, bez vedlejších úmyslů projevili starost o zdraví. Obviňovat nositele roušek ze stádnosti znamená o jiné stádnosti snít, snít o světě, kde všichni „jednotně a demokraticky“ odmítnou roušky. Jaroslav Hašek měl pro podobné myšlenkové pochody velice trefné označení – mystické idiotství.