Provozovatelé skiareálů mohou žádat o náhrady za nucené uzavření středisek

Praha Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) otevřelo příjem žádostí do COVID sport III Lyžařská střediska. Provozovatelé skiareálů mohou o náhrady za nucené uzavření žádat do 18. března. Podpora se vztahuje na období od 27. prosince nejvýše do 28. února. Přiznána bude za minimálně 50 dnů, maximálně 103 dnů, podle toho, jak dlouho bude omezení provozu trvat. Výše pomoci závisí na počtu a struktuře přepravních zařízení. Na pomoc je připravena miliarda korun.

Skiareály a další podniky jsou připravené otevřít. Podle asociace mohou zajistit přísná hygienická pravidla Vláda podpůrný program pro skiareály v důsledku pandemie koronaviru schválila 11. ledna. MPO původně avizovalo představení jeho detailů a příjem žádostí v průběhu ledna. Vzhledem k prodloužení zákazu provozu lyžařských středisek dotační titul následně upravilo. Žádosti přijímá elektronicky přes svůj on-line systém.

„Chápu tíživou situaci provozovatelů, a proto jsme stanovili, že už teď uhradíme žadatelům celou sezonu. Pokud by se skiareály otevřely v březnu, v což doufám, tak si provozovatelé budou moct vydělat další prostředky nad rámec kompenzací,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Ředitel Asociace horských středisek (AHS) Libor Knot dříve řekl, že zimní sezona pro většinu areálů končí 15. března. Proto provozovatelé stále usilují o co nejbližší otevření. Podpora ve formě dotace na provozní náklady se bude počítat podle míst a typu přepravních zařízení. Na základní vleky budou moci podnikatelé na jedno místo čerpat 210 korun, na neodpojitelné lanové dráhy připadne 340 korun a pro odpojitelné lanové dráhy 530 korun za den provozu. Češi po tisících zamířili do hor, počasí porazilo vládní regulace. Zjišťovali jsme, jak to vypadalo ve skiareálech Nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 procent běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé dvě sezony. Příjemci pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek. Žadatel za stejné období nesmí čerpat finance z jiného „covidového“ programu. Pokud využívá jinou pomoc musí ji od požadované dotace z programu pro lyžařské areály odečíst. Ztráty skiareálů činí podle AHS ke konci ledna 1,5 až dvě miliardy korun. V ČR funguje 450 lyžařských středisek, zaměstnávají 45 000 převážně místních obyvatel. Do státního rozpočtu ročně přinášejí zhruba 13 miliard korun.