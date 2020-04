Šéf Globusu: Lidé si v době koronaviru oblíbili technologie, lákadlem je bezkontaktní nákup

Praha České maloobchodní řetězce zažívaly z důvodu pandemie koronaviru v posledních týdnech podobný nápor zákazníků jako například v období před Vánocemi. Proměnilo se také nákupní chování zákazníků. Podle jednatele českého Globusu Hanse Jörga Bauerase především zrychlil vývoj a vzrostla obliba technologií.

Lidovky.cz: Podle čeho se český zákazník rozhoduje, když jde nakupovat potraviny?

Podle mě jsou to tři kritéria, podle kterých si vybírá obchod. Prvním je dostupnost, druhým atmosféra v obchodě a za třetí je to spojení kvality a ceny výrobku. Všechno to berou zákazníci v potaz, když jdou nakupovat potraviny.

Lidovky.cz: Nákupní chování se však výrazně proměnilo v důsledku obav z koronaviru. V čem vidíte největší rozdíl?

Zrychlil se vývoj a obliba technologií. Den ode dne pozorujeme veliké nárůsty používání naší aplikace Můj Globus. Srovnám-li období dvou únorových týdnů běžného života, oproti období v březnu, kdy ovládla Česko obava z koronaviru, u aplikace se ukazuje dramatický nárůst zájmu zákazníků. Celkově aplikaci využilo o 41 procent více uživatelů za dané březnové období. Nejčastěji v ní používají Scan&Go, takže nakupují bezkontaktně bez nutnosti vykládat zboží na pás. Navíc zaplatí u speciální poklady a nemusí přijít do kontaktu s pokladní.

Lidovky.cz: Jaké potraviny lidé nejvíce nakupují?

V současné chvíli odráží prodeje zejména běžnou spotřebu. Jde o čerstvé potraviny, ovoce, zeleninu, maso, pečivo. Vidíme preference rodinného nákupu, kdy děti zůstaly doma a hodně se v rodinách vaří. Velké nákupy trvanlivých potravin byly na ústupu už více než před týdnem.

Lidovky.cz: Předpokládám, že se Globusu za poslední měsíc zvýšily tržby…

Tržby jsou srovnatelné například s obdobím před Vánocemi, tedy jeden z několika silných momentů v nákupu během roku.

Lidovky.cz: Na sociálních sítích a v médiích se objevovaly fotografie prázdných regálů. Je u vás některé zboží vyprodané?

Stále se potýkáme s nedostatkem dezinfekčních gelů, mýdel a ubrousků, které skutečně chybí, a poptávka po nich násobně převyšuje nabídku ze strany dodavatelů, ostatní zboží máme k dispozici.

Lidovky.cz: Některé řetěze prodávají z hygienických důvodů jenom balené pečivo. Jak to vypadá u vás?

Stále také nabízíme za podmínek stanovených vládním nařízením i nebalené pečivo a zákazník může zakoupit počet kusů dle vlastního uvážení. Stojany s volně loženým pečivem jsme však umístili tak, abychom zabránili shlukování zákazníků.

Cena vítězí nad kvalitou

Lidovky.cz: Zmínil jste cenu jako jedno z hlavních kritérií při nákupu potravin. Jak moc je pro Čechy důležitá?

Cena je stále důležitější než kvalita. Spousta zákazníků to nepřizná, ale my to poznáme z jejich nákupního chování. Podle statistik se v Česku více než 50 procent zboží prodá ve slevách. To je jedno z nejvyšších čísel v Evropě. Pro zákazníka je to sice atraktivní, ale pro společnost to není dobré. Pokud budeme pokračovat v promoakcích, v následujících letech to poškodí celou ekonomiku. Ze 40 procent se ve slevách prodává čerstvé zboží, například maso. Za jeden akční týden potom dosahujeme 30 až 70násobku prodaného zboží. Nastávají nám velké výkyvy v rámci jednoho prodejního týdne. S těmito výkyvy musí počítat jednak logistika a jednak produkce jako taková. Například ale kuřata nepřimějete, aby rostla rychleji, protože se plánuje promo akce. Je to přirozený proces a my ho chceme respektovat.

Lidovky.cz: Takže je to náročné pro samotné dodavatele?

Ano. Čerstvé potraviny jako je maso, mléko a vejce musí někde vzniknout. Ovlivňuje to také výrobní náklady a množství investic po dobu celého roku, ne jenom jednoho týdne. Když se na to pořádně podíváme, tak máme na jedné straně vyšší náklady a na druhé nižší cenu. Nesouhlasí to. Když chtějí výrobci a prodejci přežít, tak asi musí nějakým způsobem utrpět kvalita výrobků. Trpí tím především menší produkce, ale i malí prodejci. Tahle spirála promo akcí se tady otáčí mnoho let a v posledních letech je ještě intenzivnější. Je to začarovaný kruh.

Lidovky.cz: Globus ale prodává zboží ve slevě…

Ano. Když však cena masa v promo akci klesne o 40 až 50 procent, tak to pro nás není udržitelné ani etické. Takže to neděláme. V ostatních ohledech se ale musíme řídit trhem, abychom byli pro zákazníky atraktivní.

Hypermarket Globus

Lidovky.cz: Jaká je tedy cesta z toho začarovaného kruhu, který zmiňujete?

Jeden řetězec to nezmění. Musíme najít nějakou společnou cestu s ostatními prodejci a politiky, sami to nezvládneme. Možná by stačilo, kdyby se snížil rozdíl mezi běžnou a sníženou cenou, aby to pro zákazníky nebylo tak atraktivní. Tím by pak prodejnost nedosahovala v těchto týdnech maxima. Řešením by mohla být podle mě dohoda, že můžeme z běžné ceny snížit například jenom 10 až 15 procent, ne více. V kombinaci s nižšími slevami z obvyklé ceny produktu se dá očekávat, že se sníží jak ceny u v tuto chvíli velmi zlevňovaného zboží, tak i u toho běžného zboží za stálé prodejní ceny. Uvedu příklad: Když je nyní cena zboží 100 korun a propagační cena 60, bude potom ve výsledku 85 korun běžnou stálou cenou a za 75 korun bude výrobek v akci. Takže zákazník v průměru za tento produkt během roku neutratí víc.

Lidovky.cz: Globus je původně německý. Jaký je podle vás rozdíl mezi českým a německým zákazníkem?

Před deseti až patnácti lety byly rozdíly daleko větší. Dnes už to není tak markantní. V Německu se zákazníci možná více zaměřují na bio kvalitu a bio produkty, ale ty trhy jsou čím dál podobnější.

Lidovky.cz: Kde v tuto chvíli jednáte o výstavbě nových hypermarketů?

Máme několik možností, kde o tom uvažujeme, ale v tuto chvíli je to jednociferné číslo. Musíme přemýšlet nad tím, že na daném místě budeme mít dostatek nových zákazníků. Naše hypermarkety jsou velké a vyžadují rozsáhlé investice. Možnosti jsou proto omezenější než u malých formátů.

Lidovky.cz: V únoru jste otevřeli v Praze první menší prodejnu Globus Fresh. Proč jste se vydali touto cestou?

Když jdou lidé nakupovat, tak je pro ně důležitá dostupnost. Máme v Česku 15 hypermarketů, takže pokrytí nestačí na to, aby k nám mohli chodit všichni. To víme ostatně i od našich zákazníků. Proto se v posledních letech věnujeme projektu Globus Fresh, tedy menším prodejnám. Nechceme, aby byly tyto prodejny oddělené od hypermarketů. Našim cílem je, aby to bylo silně propojeno. Část produktů vyrobíme přímo na místě, ale část dodáme z nejbližšího hypermarketu. První Globus Fresh jsme otevřeli v Pardubicích Dubině, kde je hlavní podstatou zásobit místní obyvatele čerstvým kvalitním masem a pečivem z našeho řeznictví a pekařství. V Praze na Pankráci jde o spojení gastronomie a prodej čerstvých potravin.

Lidovky.cz: Chcete mít Globush Fresh u každého hypermarketu?Dovedeme si to představit.