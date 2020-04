Kysané zelí, červená řepa a jablka. Jaké potraviny mají nejvíce vitaminu C?

Jak nejlépe posílit imunitu? Pakliže se zaměříte na vitaminy, vždy bude vítězit vitamin C, shodují se nejen výživový poradci, ale i lékaři. Pokud nechcete polykat pilulky, dopřejte si v současné situaci alespoň více kysaného zelí, jablek či brokolice.

„Tělo napadené infekcí spotřebuje až desetinásobek doporučené denní dávky vitamínu C. Najdete ho nejen v citrusech, ale i šípkách, černém rybízu, jahodách, paprikách, nati petržele, bramborách, brokolici, ale i jablkách,“ říká výživová a nutriční specialistka Kateřina Šimková.

Vitamin C se velmi snadno ničí tepelnou úpravou, proto je nejlepší konzumovat ovoce a zeleninu v čerstvé podobě. „Jablka můžete sníst i s jadérky, která obsahují amygdalin, jemuž se přisuzují protirakovinné účinky. Zkuste jablka jako základ každého freshe a smoothie a nenajdete lepšího parťáka do kuchyně,“ říká Šimková. Možná se zdají trošku fádní, protože jich máme dostatek, ale jejich nutriční složení zejména těsně po utržení ze stromu je skutečná vitamínová bomba.



Červená řepa a kvašená zelenina

„Červená řepa je stigmatizovaná školními jídelnami. Ale měli bychom jí dát šanci. Tělu přinese mix vitaminu C, draslíku a kyseliny listové. Zkuste jí zakápnout olejem a lehce dochutit kapkou citronu. Obsahuje vyšší podíl sacharidů, a má proto jemnější sladší chuť. Ideální je v kombinaci s jablky do čerstvého freshe, nebo se špenátem a balzamikem. Pečenou i syrovou řepou pak skvěle doplníte grilované maso a zeleninové saláty. Lze si ji dopřát také sterilizovanou jako samostatný salátek k hlavnímu jídlu. Variací je bezpočet,“ zmiňuje nutriční specialistka.



Mléčným kvašením se mnohanásobně zvyšuje obsah vitamínů C, K a B. Jezte proto kysané potraviny, ať už kysané zelí, fermentovanou zeleninu nebo zakysané mléčné výrobky. Nadopujete se tak prospěšnými vitamíny, podpoříte svoji střevní mikroflóru, tím pádem i imunitní systém.

„Zelím navíc stabilizujete hladinu krevního cukru a zvýšíte libido, což může pozitivně ovlivňovat nejen psychiku, ale i energetický výdej. Pro správnou funkci imunitního systému, který nám pomáhá udržovat ve velké míře střevní mikroflóra, je potřeba, aby bylo v jídelníčku dostatečné zastoupení probiotik (např. mléčné kultury, kvašená zelenina, kysané zelí) a prebiotik (vláknina, čerstvé ovoce a zelenina, celozrnné obiloviny). Lidé hodně tápou, co který pojem znamená a často je zaměňují. Obojí souvisí se zdravou střevní mikroflórou. Probiotika jsou přátelské bakterie, které chrání tělo před těmi špatnými a prebiotika pak slouží jako jejich potrava,“ vysvětluje nutriční specialistka.

Pár jahod denně hladce pokryje potřebu vitaminu C. Pozornosti by neměly uniknout ani meruňky, které jsou nejcennějším peckovým ovocem, protože obsahují nejen hodně vitaminu C, ale také vitamíny skupiny B, provitamín A, kyselinu listovou, měď, kobalt, draslík a další důležité látky. Rybíz je v dnešní době trochu opomíjeným ovocem a je to velká škoda. Podobně jako jahody nás zásobuje potřebným vitaminem C. Vitamin E, vitaminy skupiny B, vápník, hořčík, železo a další prvky doplňují zdravý koktejl.



„Nejvíce vitaminu C je samozřejmě v černém rybízu, v červeném však najdeme kyselinu salicylovou, přesně tu, kvůli které v zimě kupujeme různé chemické preparáty na nachlazení. Barvivo – karotenoidy – opět antioxidačně kouzlí s naším stárnutím a rutin pracuje ze všech sil pro naše cévy,“ uzavírá Šimková.