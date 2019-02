Soudy se vrátí k privatizaci OKD v polovině března. Hraje se o škodu 5,7 miliardy korun

Praha Už v březnu se u Městského soudu v Praze začne odvíjet líčení, které má zjistit, zda se při privatizaci státních dolů OKD v roce 2004 odehrál zločin. A zda ho spáchali dva exmanažeři Fondu národního majetku (FNM) Pavel Kuta a Jan Škurek a zda Rudolf Doucha ze společnosti Vox Consult úmyslně „ohnul“ znalecký posudek, který si pro posouzení ceny objednala vláda.

„Líčení je nařízeno na 14. března. Předsedkyní senátu bude Věra Trojanová,“ potvrdila LN Markéta Puci, mluvčí městského soudu.



Loni Obvodní soud pro Prahu 2 tři obžalované viny zprostil. Proti rozhodnutí se ale státní zástupce Tomáš Černý odvolal. Kauza je nepříjemná kromě obžalovaných i pro bývalé špičky sociální demokracie. Jako svědci v případu vystupovali: bývalý premiér a exministr financí Bohuslav Sobotka a exministr průmyslu Milan Urban. Spolu předkládali totiž vládě materiály k prodeji minoritního balíku akcí společnosti Karbon Invest. Jen pár týdnů po prodeji se jako nový majitel dolů ohlásil miliardář Zdeněk Bakala.

Minoritní balík akcií prodal stát před patnácti lety společnosti Karbon za 4,1 miliardy. Majitelé společnosti ale byli už tou dobou půl roku domluveni na předprodeji své firmy Bakalovi. Podle znalců byla údajně cena dvojnásobná. Znalci Douchovi žalobce vyčítá, že do ceny nezahrnul majetky tří desítek dceřiných firem OKD, které zahrnovaly rekreační objekty a podhodnotil portfolio 44 tisíc bytů na Ostravsku. Státu tím měla vzniknout škoda 5,7 miliardy korun.

Justice se paralelně zajímá nyní i o to, zda kromě podezřelého prodeje státních dolů Bakala se svým managementem kdysi prosperující podniky netuneloval. K případu vznikla i sněmovní vyšetřovací komise, která by se měla usnést na závěrech už v dubnu. I její členové si zvali ke slyšení svědky, a to včetně vlivného advokáta Radka Pokorného, přítele Bohuslava Sobotky a někdejšího právní zástupce Bakalových společností. Politici se pokoušeli předvolat i Bakalu. Ten však odmítl do Česka přijet. V obsáhlém prohlášení loni sdělil, že nevěří v tuzemsku v nestranný postup.

„Je mým nezpochybnitelným právem nevypovídat před komisí za situace, kdy je s ohledem na chování některých osob, zejména politiků, včetně některých členů komise, zřejmé, že by má výpověď mohla být zneužita ke zvýšenému tlaku na nezávislé rozhodování policie, státního zastupitelství a soudů,“ uvedl doslova Bakala.