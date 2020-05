SpaceX vypustí první raketu s posádkou. Z americké půdy odletí tento týden po 9 letech do vesmíru lidé

MYS CANAVERAL Ve středu Mys Canaveral po dlouhé době zažije historický okamžik. Ke startu se tam už připravuje raketa Falcon 9 vesmírné společnosti Elona Muska SpaceX. Ta má na oběžnou dráhu vynést kosmickou loď Crew Dragon, která poprvé za existenci SpaceX ponese posádku. Zároveň se jedná o první pilotovaný let z americké půdy po 9 letech.

Elon Musk představil další velkolepé plány. Udržitelnou energií chce zásobit svět, začne v Británii

Raketa Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon už minulý čtvrtek vzešla do vertikální polohy, úkon byl součástí mnoha předletových příprav. V sobotu pak proběhla generální zkouška, při níž se odehrálo vše jako při skutečném startu. Pokud nenastanou komplikace a přívětivé bude i počasí, motory Falconu 9 naostro zažehnou už 27. května ve 22:33 středoevropského letního času. V případě nepříznivého počasí bude start o 3 dny zpožděn.



Na palubě budou dva američtí astronauti. Třiapadesátiletý Douglas Hurley jako velitel lodi a vedle něj usedne devětačtyřicetiletý Robert Behnken, který má velet společným operacím. Každý má na kontě už dvě cesty do vesmíru, v němž strávili zhruba 700 hodin. Do SpaceX v podobě jejich životů vkládá důvěru NASA, jde o její nejvíce zkušené astronauty. To vystřelilo nahoru také akcie SpaceX.

Falcon 9 and Crew Dragon are vertical on the launch pad pic.twitter.com/2nw9h0jxde — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2020

Pro kosmickou loď Crew Dragon je to druhá demonstrační mise – první proběhla v březnu 2019 ještě bez posádky. Demo-2 představuje další nezbytný krok pro zahájení turistických cest do vesmíru, které Musk plánuje už na konec roku 2021. Mise má prokázat, že loď dokáže bezpečně přepravit lidi na nízkou oběžnou dráhu a zpět.

Ač je mise oficiálně označena jako DM-2, astronauti neprovedou jen testovací let, ale na vesmírné stanici ISS se posádka zdrží 30 až 119 dnů. Přesná délka bude záviset především na stavu solárních panelů kosmické lodě, které mohou vlivem působení atomového kyslíku degradovat. Zpátky na zem pak astronauti dopraví americkou vlaječku, kterou na ISS zanechala posádka letu STS-135, tedy poslední mise raketoplánu Atlantis z roku 2011.

Jedním z úkolů zkušených astronautů bude spojení kosmické lodi Crew Dragon s ISS. A protože si SpaceX dává záležet i na propagaci historického momentu, složitost manévru si může vyzkoušet každý v realistickém simulátoru.

Vesmírný SpaceX založil miliardář Musk už v roce 2002 a let s lidmi na palubě ještě neoperoval. Vize společnosti jsou ale od počátku velkolepé. Musk doufá, že jednou budou jeho kosmické lodě provozovat turistické výlety k měsíci nebo se podaří zajistit pro lidskou rasu náhradní domov – Mars.