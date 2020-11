Co s balíky nevyužitých stravenek v šuplíku? Zmapovali jsme situaci ke konci roku

PRAHA Lidem se v době uzavřených restaurací doma hromadí papírové poukázky a čas k jejich uplatnění se pomalu krátí. Jejich vydavatelé prodlužovat platnost nechtějí. Nejrozšířenější typy stravenek však začala nově přijímat většina obchodních řetězců.

Doby, kdy se v některých restauracích kolem poledne stávaly fronty na místa u stolu, jsou už od jara pryč. Lidé kvůli viru pracují z domova a hospody jsou až na výdejní okénka zavřené. V peněženkách mnohých zaměstnanců tak zůstávají stravenky, které zatím neutratili ani v prodejnách potravin – a jejich platnost končí na Silvestra. Kam s nimi?



O prodloužení platnosti poukázek, které v Česku podle aktuálních informací Asociace pro poskytování poukázkových systémů používá více než 1,3 milionu zaměstnanců, největší vydavatelé nepřemýšlejí. „Nyní o tomto kroku neuvažujeme,“ řekl pro Lidovky.cz například David Rýc, šéf firemní komunikace společnosti Up Česká republika, jež vydává poukázky Ch`eque Déjeuner.

Stejné odpovědi Lidovky.cz získaly i od dalších dvou největších hráčů na trhu papírových stravenek, společností Sodexo a Edenred. Rýc nadto upozorňuje, že stravenkové firmy už od září 2020 vydávají a zaměstnavatelům doporučují poukázky s dobou platnosti do konce roku 2021. Společnost Up ovšem zaměstnavatelům standardně nabízí také možnost nespotřebované stravenky do konce ledna následujícího roku vrátit. „Záleží samozřejmě na interní domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zda a za jakých podmínek uživatel stravenek může svoje poukázky zaměstnavateli vrátit,“ upozorňuje Rýc.

Nahradí poukázky paušál?

Vydavatelé stravenek také zareagovali na situaci v pohostinství. „S platností od 30. října jsme se rozhodli vzdát až do konce roku svých provizí v gastrosektoru ve prospěch restaurací,“ říká Rýc. Edenred podle své mluvčí Daniely Pedret snížil do konce března 2021 poplatek pro hostinské na 4,5 procenta a zavedl expresní proplácení odevzdaných stravenek.

Menší provizi, tři procenta místo na trhu obvyklých pěti až sedmi, si od restauratérů bude brát také Sodexo. „Zatím snížení plánujeme na šest měsíců, ale bude záležet na situaci. Dlouhodobě všem našim gastroprovozovnám také nabízíme proplácení stravenek až s nulovými poplatky u speciálně nasmlouvaných partnerů,“ říká mluvčí Sodexa Tereza Knířová.

Stravenkové firmy pracují i na rozšíření sítě smluvních partnerů o další obchody, restaurace i online portály zaměřené na prodej hotových jídel i potravin. Před pár dny například začaly papírové stravenky Edenred, Up a Sodexo přijímat jako alternativu k vlastním stravenkám i takoví obři jako Globus, Kaufland a Lidl.



Ve většině obchodů je však limitováno, kolik stravenek případně do jakého limitu lze na nákup použít a také to, kolik lze na platbu poukázkou vrátit. „Rozšiřujeme možnost placení pro naše zákazníky, kteří využívají stravenky nebo stravenkové karty. Limit pro jeden nákup s papírovými stravenkami je deset kusů poukázek nebo hodnota 1600 korun, elektronické stravenky jsou bez limitu,“ řekla Renata Maierl, mluvčí společnosti Kaufland.

Poslanci mají ve čtvrtek schvalovat vládní daňový balíček, jehož součástí je i tzv. stravenkový paušál. Ten by měl být zaveden od příštího roku jako alternativa ke stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by podle úřadu mělo zůstat stejné, zaměstnavatelé by si mohli zvolit, zda budou svým lidem dávat peníze, nebo poukázky. Zaměstnanci by částku dostávali vyúčtovanou samostatně, protože by na rozdíl od mzdy nepodléhala povinným odvodům ani daním.