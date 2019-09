Trumpova vláda má plán na privatizaci hypotečních agentur. Mají rozhodující úlohu na trhu s bydlením v USA

WASHINGTON Americké ministerstvo financí ve čtvrtek představilo plány na ukončení státní kontroly nad hypotečními agenturami Fannie Mae a Freddie Mac. Tyto ústavy v době finanční krize před 11 lety téměř zkrachovaly, proto jim tehdejší vláda přiznala finanční pomoc 187 miliard USD (dnes 4,4 bilionu korun) z peněz daňových poplatníků.

Plán současné vlády počítá s návratem těchto ústavů do soukromého vlastnictví, uvedla agentura AP.



I po návratu do soukromých rukou by ale měly tyto firmy zajišťovat přístup k 30letým hypotékám s fixní sazbou, které jsou pilířem financování bydlení. Obě společnosti s vládní podporou poskytují finance na hypotéky a mají rozhodující úlohu na trhu s bydlením. Společně vlastní nebo garantují zhruba polovinu všech hypotečních úvěrů v USA, jejichž hodnota dosahuje téměř deseti bilionů USD.

Fannie Mae a Freddie Mac se po své záchraně v roce 2008 staly v průběhu let opět ziskovými a svou záchranu plně splatily ministerstvu financí. Stát vlastní cenné papíry, které odpovídají asi 80 procentům akcií Fannie Mae a Freddie Mac, a také prioritní akcie, které státu zaručují dividendu deset procent a umožňují mu přesunout zisky firem do rozpočtu. Fannie Mae a Freddie Mac mají kvůli tomu kapitál jen zhruba tři miliardy USD a hrozí, že by je mohli v budoucnu opět zachraňovat daňoví poplatníci.

Plán ministerstva financí má 53 stránek a je první velkou snahou o zahájení reformy financování bydlení od roku 2012, kdy se o to neúspěšně pokusila vláda Baracka Obamy. Zatím však nezahrnuje žádný časový rozvrh změn.

Investoři doufali, že ministerstvo financí ve snaze posílit kapitálové rezervy obou hypotečních agentur dá zelenou tomu, že si oba podniky budou moci ponechat většinu zisků. Zpráva je však opatrnější a pouze doporučuje, aby vláda zvážila, že jim povolí vlastnictví většího kapitálu, uvedla agentura Reuters.