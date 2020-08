V posledních letech roste na Tchaj-wanu obliba škodovek, říká šéf tchajpejské kanceláře

Začátkem června předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) oznámil, že oficiálně navštíví Tchaj-wan. Cesta by se měl konat na přelomu srpna a září. Čína považuje Tchaj-wan za svou provincii a opakovaně vyjádřila nelibost nad kontakty českých představitelů s těmi tchajwanskými.

LN: Když se podíváme na obchodní bilanci mezi Českem a Tchaj-wanem, Tchaj-wan jasně dominuje. Loni se z Česka na Tchaj-wan vyvezlo zboží za 5,6 miliardy korun, opačným směrem putovaly produkty za 26 miliard korun. Čím to je?

Podle tchajwanských celních statistik tvoří více než sedmdesát procent tchajwanských výrobků vyvážených do České republiky polotovary, součástky a stroje. Většina dováženého zboží se v Česku dál zpracovává a s přidanou hodnotou se reexportuje. To ostatně odráží povahu tchajwanských investic v Česku, kterému v Evropě dle objemu patří čtvrtá příčka. Tchajwanské obchodní vztahy s Českou republikou se soustřeďují na technologie s přidanou hodnotou a služby. Nerovnováha v obchodní bilanci ukazuje na úzké vztahy v dodavatelském řetězci. A těží z toho obě ekonomiky.

LN: Proč se zatím české výrobky nedokázaly na Tchaj-wanu prosadit?

Tchaj-wan i Česká republika patří mezi malé a střední země. Obě náleží ke špičce v některých oblastech výzkumu a vývoje, mají vzdělanou pracovní sílu a robustní průmyslové zázemí. To zmiňuji jen některé shodné rysy. Dále máme strategickou polohu a tradičně jsme propojeni s hlavními obchodními partnery v našich regionech. Musíme ale navzájem lépe poznat své silné stránky, abychom mohli ještě více prohloubit spolupráci.

Čeští vědci, studenti a odborníci z mnoha oborů již úzce spolupracují s tchajwanskými kolegy. Věřím, že čeští producenti to dokážou též. Je nezbytné zapojit se do B2B (business to business, označení pro obchodní vztahy a komunikaci mezi dvěma společnostmi – pozn. red.) a odborných výměn a společných projektů.

V minulosti již expandovaly do Česka tchajwanské společnosti a začaly spolupracovat s místními partnery. České firmy, které aktivně diverzifikují své vývozní trhy, jsou samozřejmě na Tchaj-wanu vítané. Je jisté, že delegace předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan poskytuje z obchodního hlediska českým a tchajwanským podnikům skvělou příležitost prohloubit spolupráci a propojit klíčové lidi.

LN: Firmy z jakých oborů mají dle vás na Tchaj-wanu největší šanci uspět?

Česká republika hodlá rozvíjet inovativní oblasti, jako jsou umělá inteligence, internet věcí, cloudové služby, biomedicína, e-mobilita, blockchain, cirkulární ekonomika či vesmírné technologie. To jsou oblasti, na které se chce zaměřit i Tchaj-wan. Tady tedy vidím prostor pro spolupráci.

LN: V posledních letech se na Tchaj-wanu daří automobilům Škoda. Je na tchajwanském trhu pro škodovky potenciál pro další expanzi?

Je pravdou, že v posledních letech roste na Tchaj-wanu obliba škodovek. To je důkaz, že se tam daří českým výrobcům s patřičným odhodláním a chytrou marketingovou strategií. Mnoho českých výrobků může konkurovat svou kvalitou a cenou. Toho mohou využít další tchajwanští podnikatelé a spotřebitelé. Jsem přesvědčen, že díky konkurenčnímu poměru ceny a výkonu, dobré pověsti značky a kvalitě může Škoda Auto na Tchaj-wanu ještě zvýšit svůj podíl na trhu. To ostatně platí i o dalších českých firmách.

LN: Tchaj-wan doposud dle agentury CzechInvest v Česku investoval 19 miliard korun a vytvořil 24 tisíc pracovních míst. Co je pro tchajwanské investory na Česku přitažlivé?

Strategická poloha v EU, vazby s významnými evropskými zeměmi a regiony, kvalifikovaní pracovníci, stabilní prostředí, přátelští lidé a dobré životní podmínky – to jsou důležité faktory, kvůli nimž tchajwanské společnosti zvažují investice v Česku. Navíc Tchaj-wan a Česko sdílejí hodnoty, jako jsou demokracie, svoboda, zásady právního státu a dodržování lidských práv. To dodává podnikatelům vnitřní klid.

LN: Zdaleka největším tchajwanským investorem v Česku je výrobce elektroniky Foxconn, který zde má centrálu pro Evropu. Plánuje tady dál expandovat?

V posledních letech Foxconn zvýšil investice do automatizace a výzkumu a vývoje, protože se musel vypořádat s nedostatkem pracovní síly na zdejším trhu. S tím, jak pokračuje restrukturalizace globálního obchodu, roste význam atributů České republiky pro tchajwanské podniky. A to zvyšuje možnosti na budoucí expanzi.

LN: Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) plánuje v brzké době Tchaj-wan navštívit. Co pro vás tato návštěva znamená?

Návštěva pana Vystrčila na Tchaj-wanu poukazuje na to, že dvě země, které sdílejí společné hodnoty, jako jsou demokracie, svoboda a dodržování lidských práv, a mají vůli spolupracovat, se mohou stát nepostradatelnými partnery. V historii demokratizace a průmyslového rozvoje najdeme mezi Tchaj-wanem a Českou republikou shodné rysy. Delegace, které se účastní senátoři, vědci, odborníci, podnikatelé a zástupci médií, odráží mnohostrannou povahu našich vztahů.

LN: Plánovanou cestu předsedy Senátu od počátku kritizuje Čína. Co jí podle vás na této návštěvě hlavně vadí?

Stojí za zmínku, že cizí zásah do suverenity země nemá pevné hranice, jak se to v historii stalo mnohokrát. Pokud země není připravena hájit svá vlastní práva a zastávat své hodnoty a zájmy, ale stále se obává, že rozzlobí jiné země, může se setkat s tvrdším diktátem, ztratit ekonomickou svobodu, mezinárodní respekt, a dokonce i svrchovanost. Přestože je Tchaj-wan v mezinárodním prostředí neustále pod hrozbami Goliáše, musí stát pevně a nadále hájit svou suverenitu. Na tom budujeme svou sebedůvěru a úspěch. Mise pana Vystrčila na Tchaj-wan hájí hodnoty a hospodářské zájmy, které jsou důležité jak pro Českou republiku, tak pro Tchaj-wan. Těšíme se na úzkou spolupráci.

LN: Na Tchaj-wanu se prokázalo něco přes 460 případů koronaviru. Země se poměrně dobře vyrovnává s epidemií. Díky čemu?

Tchaj-wan je od epidemie SARS v roce 2003 neustále v pohotovosti kvůli epidemiím z Číny. Vláda rychle reagovala a přijala konkrétní opatření, jak identifikovat a izolovat nemocné. Integrovaly se původně samostatné databáze národního zdravotnického systému a vytvořila se velká data pro analytiku. Využívají se nové technologie ke sledování cestovatelské historie a monitorují se příznaky nemoci u turistů. To, jak se vláda snaží spolupracovat s odborníky ze zdravotnictví při přijímání zásadních rozhodnutí a chová se transparentně vůči veřejnosti, zvyšuje její důvěryhodnost u lidí.

LN: A jak si vede tchajwanská ekonomika?

Tchajwanská ekonomika zatím roste. Odhaduje se, že za první čtvrtletí letošního roku to bude přibližně o 1,5 procenta. Vláda přijala různá opatření na oživení ekonomiky. Ukazuje se, že tchajwanské hospodářství je relativně odolné – na rozdíl od několika významných zemí v asijsko-pacifické oblasti.