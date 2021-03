Vadilo mu sekání trávy ze sousedních zahrad, vzpomíná architekt Pleskot na Kellnerovu lidskou tvář

Praha Mezi klienty Josefa Pleskota, jednoho z našich nejuznávanějších architektů, patřil i Petr Kellner. Pleskot pro něho navrhl vilu ve Vraném nad Vltavou. Dům z betonu, železa a dřeva se dostal do učebnic architektury a získal několik cen, včetně čestného uznání v soutěži Grand Prix architektů 1995. Podle Pleskota chtěl Kellner jednoduché věci. „Prostě otočit kohoutkem a teče voda. Bylo mi to hrozně sympatické,“ vzpomíná na svého někdejšího klienta v rozhovoru pro LN.

Lidovky.cz: Jaké byly počátky Vaší spolupráce s Petrem Kellnerem?

Naše spolupráce se datuje na počátek 90. let. Petr Kellner měl představu, že si postaví svůj rodinný dům. Vybral si místo. Mně se ale nezdálo, že by tam mohl dlouho vydržet. Je nutné říci, že tyto plány spadají do doby, kdy si asi ještě neuměl představit, že bude jednou tak bohatým člověkem. Zvolil si místo v přírodním kontextu, který si zamiloval. Moc se mu líbily výhledy, cesta podél Vltavy kolem Břežanského údolí. Jenže pozemek se nacházel uprostřed chatové kolonie a bylo jasné, že mu neposkytne patřičnou intimitu. Pozemek byl malý, a navíc obklopený sousedy.