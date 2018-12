Vánoční dárky na úvěr? ,Jsou to jednoznačně nejhloupější půjčky,’ tvrdí odborník

PRAHA Touha po bohatém ježíšku opět přináší žně poskytovatelům úvěrů. „Letos už od října evidujeme téměř o třetinu více poskytnutých půjček než v jiných obdobích roku,“ potvrzuje boom předvánočních půjček Pavel Klema ze společnosti Profi Credit.

Podle zjištění agentury Kantar si letos půjčil na vánoční dárky každý sedmnáctý Čech ve věku 18 až 75 let. Předvánoční půjčku si přitom někdy v minulosti vzal každý pátý.

„Jsou to jednoznačně nejrizikovější a z mého pohledu nejhloupější půjčky. Je smutné, že si myslíme, že nedokážeme mít radost bez drahých dárků,“ říká Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství neziskové organizace Člověk v tísni. Lidé si totiž před Vánoci půjčují rizikověji.

Podle zkušenosti z minulosti si přitom přes 60 procent z oné pětiny Čechů, kteří už někdy pořídili nadílku na dluh, půjčilo částku do deseti tisíc korun.

„Zájem o půjčky roste v předvánočním období zhruba o osm procent ve srovnání s celoročním průměrem, který se pohybuje okolo 13 tisíc kusů spotřebitelských půjček měsíčně,“ potvrzuje setrvalý trend Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny, banky s největším počtem klientů u nás.

Až o třetinu úvěrů více

Nicméně v případě úvěrových společností je tento sezonní nárůst ještě citelnější. Například firma Provident Financial registruje před Vánocemi zvýšenou poptávku po půjčkách přibližně o čtvrtinu.

„Na vánoční půjčky je v tuto chvíli ještě brzo, hlavní vlnu zájmu čekáme až těsně před Vánocemi. Ještě před deseti lety přitom lidé nakupovali vánoční dárky již začátkem listopadu, teď pozorujeme, že nechávají nákupy na prosinec nebo až na období těsně před Vánocemi,“ říká Ondřej Holoubek, mluvčí Provident Financial.

Předvánoční nákupní horečku na dluh potvrzují i další. „U nákupů na splátky v kamenných prodejnách i na e-shopech očekáváme, že v posledním čtvrtletí, které představuje i vánoční sezonu, poskytneme až třetinu ročního objemu,“ uvedla mluvčí společnosti Home Credit Zuzana Bienvenu.

Impulzivní chování

Podle odborníků jsou lidé před Vánocemi impulzivnější a nedomýšlejí, že povznesenou štědrovečerní náladu nakonec vystřídá všední realita a peníze budou muset splatit.

„Vánoční půjčky řadím k těm pocitovějším – roli tu hraje konkrétní termín Vánoc a větší potřeba udělat někomu radost než přesně kalkulovat. Když však nezaplatím plnou částku hned, čekají mě splátky a s tím i riziko, že na ně nebude,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni. A dodává, že každý by si měl velmi dobře spočítat, zda rodinný rozpočet tuto zbytečnou zátěž unese.

„V období vrcholících předvánočních nákupů mají spotřebitelé daleko více tendenci chovat se impulzivně a pro pořízení dárku využít nabízeného úvěru, aniž by se důkladně seznámili s jeho podmínkami. S nevýhodnými úvěry od neprověřených institucí jim tak hrozí upadnutí do dluhové pasti,“ přizvukuje Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů. Zatímco v průběhu celého roku si rizikově půjčuje asi jen čtvrtina populace, v předvánočním období je to podle něj téměř polovina.

Vystřízlivění z vánočních úvěrů přichází zpravidla později. „Spořitelna vánoční zadlužování klientů pravidelně pociťuje v průběhu jara, kdy zaznamenáváme největší zájem klientů o konsolidaci půjček, které si vzali před Vánoci zejména u prodejců zboží a nebankovních společností,“ konstatuje závěrem Filip Hrubý z České spořitelny.