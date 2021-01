‚Lidé se asi víc bojí, že by neprokázali služební cestu.‘ Hosté po zpřísnění narychlo ruší pobyty na horách

Praha Vyrazit na pracovní cestu s celou rodinou a ubytovat se v horském hotelu je počínaje sobotou prakticky nemožné. Vláda se rozhodla přitvrdit a už nestačí čestné prohlášení o pracovním pobytu. Od půlnoci z pátku na sobotu se musí každý ubytovaný prokázat potvrzením od zaměstnavatele nebo objednatele služby v případě živnostníků. Majitelé ubytovacích zařízení už hlásí značný úbytek rezervací.

„Už jsme zaznamenali pokles asi o 20 procent. Ještě do čtvrtečního oznámení vlády jsme měli asi 40procentní obsazenost. Lidé se teď asi víc bojí, že by neprokázali služební cestu přesně tak, jak požaduje vláda,“ řekl v pátek pro Lidovky.cz Pavel Kadleček, provozní hotelu Šumava Inn na Kvildě.



Masové rušení rezervací zaznamenal také hotel Špindlerova Bouda v Krkonoších. „Evidujeme velký pokles, určitě na to má vliv zpřísnění podmínek ohledně potvrzení od zaměstnavatele. Zákazníci už nebudou riskovat,“ řekla pro Lidovky.cz recepční hotelu, která si nepřála zveřejnit jméno.



Podle starosty Železné Rudy na Šumavě Filipa Smoly není ani tak problém v hotelových komplexech a penzionech. „Tam většinou nepotkám nikoho a nemám zprávy, že by nějak masivně přijížděli lidé pod záminkou služební cesty. Jinak je to v případě apartmánových bytů, jež doslova praskají ve švech. Děje se, že třeba v soukromém víkendovém jednopokojovém bytě pobývá osm lidí,“ uvedl starosta.

Pronájem je však nadále povolený a na horách mohou přenocovat i lidé, kteří si chalupu nebo apartmán pronajmou. „Pokud se jedná o nájemní smlouvu, potom je možno toto využít,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

S blížícími se jarními prázdninami čelí rušení objednaných pobytů i hotely, které neposkytovaly ubytování pro pracovní účely. „Pro nás není ubytování pro pracovní účely příliš ekonomicky výhodné. Řešíme teď ale předběžné rezervace třeba na jarní prázdniny, takže lidi postupně obesíláme a informujeme. Nakonec jsme zálohy nevybírali,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí hotelového Resortu Valachy v Beskydech Martina Žáčková.



Současně dodala, že pokud už měl někdo z dřívější doby přesunutou rezervaci se zálohou, dál ji prodlužují a nevracejí. Většinou jde ale podle Žáčkové o stále hosty, kteří rozumí nastalé situaci a peníze zpět zatím nevyžadují.

Úplně zavřený je v současné době také rodinný penzion v Krkonoších, jehož majitel si přál zachovat anonymitu. „Neotevřeli jsme od října, jenom odhazujeme sníh, upravujeme, uklízíme pokoje a čekáme. Když nám řekli, že za dva týdny si ještě užijeme sezonu, tak to není pravda. Pobyty na jarní prázdniny rušíme. Záloha lidem nepropadá, ale zůstane jim to jako depozit. Něco jako voucher na dovolenou, kterou si vyberou, až to bude možné,“ popisuje.

Nařízením vláda reaguje na přeplněné hory, na které o víkendu vyrážejí davy lidí, jako by covid ani nebyl. Na recepci některých hotelů stačilo podepsat pouze čestné prohlášení, že se hosté ubytovali „za účelem služební cesty“. Vláda také zpřísnila provoz lanovek, takže už nemohou převážet ani pěší turisty nebo sáňkaře.

S přispěním Miroslava Petra