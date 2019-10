Vlny zájmu po smrti Karla Gotta chtějí využít i spekulanti s památečními bankovkami

PRAHA Krátce po úmrtí Karla Gotta se aukční servery znovu zaplnily nabídkou pamětních bankovek s jeho portrétem. Vznikly letos v létě ke zpěvákovým osmdesátým narozeninám. Jen Aukro.cz registruje desítky nabídek. U více než deseti už zájemci přihazují přes pět tisíc korun za kus. Ve třech případech pak aktuální částka přesahuje dokonce deset tisíc.

„Teď je další vlna zájmu,“ říká sběratel a obchodník s platidly Roman Veselý. V nabídkách je vidět, že se jich velké množství objevilo záhy po oznámení zpěvákovi smrti.



Někteří prodávající požadují i desítky tisíc korun, zatím ale na jejich nabídky nikdo nereaguje. U jednoho inzerátu, kde za dvě bankovky požadují 25 500 korun, je uvedeno, že už si tři zájemci zboží koupili. Není ale jisté, jak je tato informace důvěryhodná. Nejvyšší nabídkou, na kterou někdo reagoval, je padesát tisíc za bankovku přímo se zpěvákovým podpisem, někdo již tuto částku přihodil. Na serveru Bazoš.cz prodávající z Hradce Králové nabízí sadu bankovky a patnácti CD dokonce za 100 tisíc korun.

Zatím se nedá se říct, že by byly ceny vyšší než v minulých měsících, rozhodne, jak aukce nakonec dopadnou.

Odborníci ale zpochybňují, že jde o dobrou investici. Gottových bankovek s nominální hodnotou nula eur je v oběhu 5000 kusů, původně se prodávaly za padesát korun a lidé je vykoupili za pouhé čtyři hodiny.

„Ani to vlastně nejsou bankovky, je to jen suvenýr,” říká Roman Veselý. Podle něj nyní došlo jen k další vlně zájmu o potištěný papírek. „Není ani moc povedený,“ dodává.

Tisk má ale náležitosti běžných platidel. Jde o stoprocentní bavlněný papír, který se používá při výrobě skutečných eurobankovek. Má i některé ochranné prvky jako hologram či mikrotisk. Každý kus má také vlastní sériové číslo.

V létě Veselý odhadoval, že z dlouhodobého pohledu nebude mít pamětní bankovka vyšší cenu než dva tři tisíce. Dnes si myslí, že je tu tlak na to, udržet cenu výš. I tato bankovka, kterou jinak odborníci ignorují, by se měla objevit v připravovaném sběratelském katalogu bankovek. Spekuluje se, že by v něm mohla mít cenu kolem pěti tisíc korun.



LN již v létě psaly, že řada lidí, kteří za bankovku několik tisíc zaplatili, nejsou sběratelé ani fanoušci lačnící po vzpomínce na Karla Gotta. Vidinou části z nich bylo bankovku obratem prodat za více. Řada jich také uvěřila, že lze platidlo s hodnotou nula eur levněji koupit v Česku a dráže prodat v Německu, kde je zpěvák také populární. Jenže s tím zřejmě nepochodili.

V létě se na německých serverech objevily nabídky hlavně od českých spekulantů s cenami v přepočtu mezi 15 a 50 tisíci korunami, obvykle šlo o násobky tehdejších cen v Česku. Drtivá většina těchto inzerátů je ale i po třech měsících aktivních, a dá se tak předpokládat, že se bankovky prodat nepodařilo. Ani na aukčních serverech nikdo nepřihazuje, výjimkou je jen jediná nabídka za 400 eur. Rozdíl zájmu proti Česku, kde v aukcích přihazují desítky lidí, je pravděpodobně tím, že se o emisi bankovek v Německu nepsalo v médiích tolik jako v Česku.

I z analýzy českých nabídek se zdá, že se více lidí snaží bankovky prodat, než kolik se jich chce koupit koupit. Pokud je ještě cena v nižších jednotkách tisíců korun, vždy se zájemci najdou. Když se ale požadavek blíží k desetitisícům, ukazuje se, že zájemců je zhruba o řád méně než prodávajících. Inzeráty jsou tak často oživovány větami o výjimečnosti konkrétní bankovky – za výhodu jsou vydávány i sériová čísla, která nedávají žádný smysl.

Předseda České numismatické společnosti Michal Mašek si myslí, že 5000 kusů je na český sběratelský trh velké množství. „Sběratelská cena je založena pouze na slávě Karla Gotta,“ uvedl Mašek.

Bankovky s hodnotou nula eur jsou v Evropě poměrně běžné. Ve většině zemí ale nebudí větší pozornost. Obvykle se emise se rozprodává za dvě eura za kus a na trhu se následně prodávají za částky mezi dvěma až třemi eury a jde prakticky jen o suvenýr pro turisty, kteří si poblíž památky mohou pořídit platidlo s její podobou. Jen několik jich dosáhne na vyšší hodnoty a vzbudí větší zájem sběratelů.

V Česku proběhly prakticky bez povšimnutí hned dvě emise, na jedné byl Pražský hrad, na druhé ZOO Liberec, ty se sice vyprodaly, ale v bazarech se za vysoké ceny nenabízejí. Například ceny na Aukru se pohybují kolem dvou až tři stokorun, nabídky za více zůstávají bez povšimnutí.

Jiná situace je na Slovensku, kde už byly vydány tři desítky různých emisí a stále budí pozornost veřejnosti. Vlastní eurobankovky tam mají i muzea, hrady nebo události a to i v nákladech dvaceti tisíc kusů. Ceny bankovek sice nedosahují výšek jako ta s Gottem, ale občas překračují i 100 eur. Vydavatelé těchto bankovek doufají, že se slovenský případ podaří přenést i na český trh.