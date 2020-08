Obří výletní lodě končí s koronapauzou, první už vyplula z Janova. Pasažéři musejí na lékařskou prohlídku

JANOV/PRAHA Když se před týdnem obří výletní loď MSC Grandiosa odlepila od přístavního mola v italském Janově, byla to mimořádná událost. Za běžných okolností přitom jen z Janova odplouvá během letní sezony takových plavidel bez většího povšimnutí několik za den.

Koronavirus ale vše změnil. MSC Grandiosa totiž byla prvním velkým výletním plavidlem, které se po pandemické přestávce vydalo i s pasažéry znovu na moře. Obliba okružních plaveb v posledních letech sice stoupala – i díky tomu, že ceny pro zákazníky se dostaly na úroveň snesitelnou pro střední třídu –, pandemie však na vzkvétající odvětví dopadla mimořádně tvrdě. Od března se žádné plavby nekonaly.



„Naším hlavním cílem v uplynulých měsících bylo přizpůsobit se nové realitě z hlediska bezpečnostních opatření. Samozřejmě se ale také snažíme, aby naši zákazníci znovu našli na lodích komfort a potěšení, na které byli zvyklí,“ řekl při vyplutí Gianni Onorato, ředitel pořádající společnosti MSC Cruises. Ta patří k největším světovým operátorům výletních plateb.

Z jeho vyjádření je ale zřejmé, že ne všechno bude na moderních plovoucích palácích stejné jako dříve. Koronavirová realita zahrnuje například povinnou zdravotní kontrolu všech pasažérů před naloděním včetně testu na covid-19, pasažéři musejí během plavby dodržovat rozestupy v restauracích a maximální kapacita lodi byla snížena na 70 procent. Všichni také musejí mít pojištění, které kryje náklady na zdravotní péči vyvolané případnou kontrakcí koronaviru.

Letos jen desetina

Na tom, jak ze zdravotního hlediska první plavby dopadnou, do značné míry závisí opětovný rozjezd tohoto velkého byznysu. Italské úřady totiž s udělením povolení pro MSC Grandiosu dlouho otálely, na palubu nakonec mohli nastoupit jen občané zemí schengenského prostoru a loď během prvního okruhu zakotvila pouze v italských přístavech a na Maltě.

Společnost Costa Cruises, další velký operátor, zahájí první pokoronavirové okružní plavby v září. I ty se ale budou muset obejít bez vybraných skupin zákazníků. Některé státy, například USA či Spojené království, svým občanům totiž nadále účast na výletních plavbách nedoporučují.

Fakt, že koronavirová pauza má na segment výletních lodí mimořádný dopad, potvrzuje i Michal Anthis, jednatel společnosti PT Tours International. Ta patří mezi největší hráče na trhu zájezdů výletními loděmi v Česku. „Na základě předchozích sezon jsme očekávali, že v Česku se letos prodá kolem 15 tisíc lodních zájezdů – skutečnost ale bude jen asi desetinová,“ vyčísluje dopad pandemie Anthis a dodává: „Letos na podzim ještě velké oči nemáme, věříme však, že se okružní plavby rozhýbají koncem roku a v zimě.“

V zimě je hlavní oblastí pro lodní plavby Karibské moře; takové programy obvykle začínají v přístavech na jihu USA. Zda se byznys skutečně rozběhne, proto do značné míry záleží na postoji amerických úřadů. Ty zatím výletní lodě do svých přístavů nepouštějí, omezení by ale mělo skončit nejpozději koncem října.

Vouchery místo refundací

Při pohledu na drtivý propad trhu se jeví téměř jako zázrak, že žádný z velkých světových operátorů okružních plaveb dosud nezkrachoval. V insolvenci skončila pouze společnost Pullmantur, součást holdingu Royal Caribbean. Zařízení dvou jejích lodí kotvících nyní v Turecku již bylo rozprodáno.

Co se ekonomické situace prodejců plaveb týká, podle Anthise je situace sice obtížná, ale nikoli neřešitelná. Velkou pomoc podle něj znamenal takzvaný lex voucher, díky němuž mohly cestovní kanceláře klienty s již zaplacenými lodními okruhy bezproblémově přesunout na plavby plánované v roce 2021, bez nutnosti vracet peníze.

„Byli jsme mile překvapeni reakcí našich zákazníků, drtivá většina z nich chápala obtížnou situaci a ani ti, kdo na to mají nárok, většinou nechtěli peníze zpět. A taky vidíme, že lidé se na plavby těší, až se věci zase vrátí do normálu,“ uzavírá Anthis.