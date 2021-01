WHO doporučuje Evropě rozumnou pružnost při dávkování vakcíny proti koronaviru

Kodaň Evropská pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO) doporučila evropským zemím „bezpečné“ kompromisy při dávkování vakcíny proto koronaviru od firem Pfizer a BioNTech a časovou pružnost mezi oběma dávkami. Regionální šéf WHO Hans Kluge tak ve čtvrtek komentoval skutečnost, že některé země včetně Británie chtějí nedostatku dodané vakcíny čelit prodloužením intervalu mezi první a druhou dávkou až na 12 týdnů nebo zvažují podávání menších dávek.

Kluge zdůraznil, že je třeba najít rovnováhu mezi snahou využít co nejvíce omezené dodávky a snahou ochránit co nejvíce lidí. „Všichni jsme zaznamenali doporučení více zpružnit čas mezi první a druhou dávkou vakcíny oproti tomu, co původně předepsal výrobce. Je důležité, aby takové rozhodnutí představovalo bezpečný kompromis mezi nynější omezenou globální výrobní kapacitou a tlakem na vlády, aby ochránily co nejvíce lidí omezením zátěže, kterou bude pro zdravotní systémy představovat jakákoliv další vlna (nnákazy),“ prohlásil ve čtvrtek Kluge na tiskovém brífinku.



Mezi vědci vyvolaly návrhy na prodloužení časového odstupu mezi první a druhou dávkou vakcíny živou debatu. Firmy Pfizer a BioNTech přitom varovaly, že nemají důkaz o tom, že by jejich očkovací látka měla ochranný účinek, pokud je druhá dávka podána více než 21 dní po té první.



Evropská komise povolila používání vakcíny v nouzovém režimu před dvěma týdny a první stovky tisíc Evropanů už první dávku dostaly. Británie, která vakcínu schválila o něco dříve, během necelého měsíce podala více než milion dávek. Evropská unie si zajistila 200 milionů dávek očkovací látky a jedná o objednání až 100 milionů dalších. Tento týden unijní úřady schválily také vakcínu od americké firmy Moderna.

Podle Klugeho je v tuto chvíli „pochopitelným“ konečným cílem kolektivní imunita. „Ale nemůže to být náš bezprostřední, prioritní zájem. Chci zdůraznit, že uvádění vakcín na trh je zásadní především pro omezení prudkého průběhu nemoci ve zranitelných skupinách, pro snížení tlaku na naše nemocnice a vyhnutí se riziku kolapsu našich zdravotních systémů,“ řekl Kluge.

Aktuálně přitom počty případů koronavirové nákazy v Evropě prudce rostou a navíc se objevily nakažlivější mutace viru. „Tato chvíle představuje zlomový okamžik ve vývoji pandemie, kdy věda, politika, technologie a hodnoty musí vytvořit jednotnou frontu, abychom vytlačili tento úporný a nepolapitelný virus,“ dodal Kluge.