Zájem o obytné vozy je nebývalý. ‚Jsou to lidé, kteří to v životě neřídili. Doba je donutila,‘ říká šéf půjčovny

PRAHA Zabalit celou rodinu a vyrazit obytným vozem na hory. Karavaning a kempování u nás v posledních měsících zažívají nevídaný boom. Půjčovny hlásí nárůst až o desítky procent.

„Je to obrovský fenomén a počítáme, že bude růst další dva až tři roky. Nárůst je až sto procent. Způsobil to hlavně současný stav, kdy jsou zavřené penziony a hotely a lidé chtějí cestovat. Na zimu máme úplně plno,“ řekl pro Lidovky.cz Petr Havlíček, výkonný šéf půjčovny a prodejny obytných vozů Hykro. Podle něj teď tvoří až 80 procent všech zákazníků nováčci. „Jsou to lidé, kteří to ani v životě neřídili. Doba je k tomu ale donutila,“ soudí Havlíček.



„Celá Evropa má teď zájem o karavaning. Když si teď objednáte karavan podle vlastních představ, tak ho dostanete až v roce 2022,“ dodal Havlíček.



Nárůst zákazníků pozoruje i Martin Tesař, vedoucí půjčovny obytných vozů Bart Caravan. „Mám takové zákazníky, kteří to podle mě ani historicky nezvažovali. Nárůst ve srovnání s loňskou zimou je asi 20 procent, ale jsme teprve na začátku sezony,“ vysvětlil.

Podle Kláry Hájek Velínské z Asociace kempování a karavaningu tento trend začal už loni v létě. „Máte dům na kolečkách a nic vás neomezuje. Zároveň je to ale bezpečné, protože se izolujete jen s rodinou,“ vysvětlila Velínská, která provozuje i web all4camper.com. V Česku je podle ní asi dvě desítky míst, kde mohou lidé s obytným vozem parkovat s veškerým servisem.

„Pro nás je nejdůležitější, že si můžeme dopustit pitnou vodu nebo vylít záchod. Na běžném parkovišti to nejde,“ popsala.

Ostatně penzionů a hotelů, jež za poplatek umožňují karavanistům zaparkovat na několik dní, přibývá. „Teď využijeme alespoň prázdná parkovací místa. Vyděláme tak sice jenom pár korun, ale aspoň něco,“ řekl serveru Lidovky.cz Radek Vlach, majitel penzionu Bílý Hořec v Krkonoších. Spoléhá i na to, že si lidé koupí jídlo s sebou z okénka, které provozuje v penzionu.