Po mimořádném jednání vlády informuje ministr zdravotnictví Jan Blatný o prodloužení nouzového stavu, opatření navázané na protiepidemický systém PES představí příští týden.

Z epidemického hlediska Blatný nevidí problém ve spuštění vleků, ale nesmí to znamenat zvýšení mobility. Nebude to dřív než na přelomu měsíce, řekl.



Aktualizaci opatření PES, která by měla platit od 1. února, dnes vláda z časových důvodů neprojednala. Vrátí se k ní v pondělí.



O případném návratu 1. stupně ZŠ do lavic by se mohlo rozhodnout podle vývoje epidemie příští středu. Nevrátí se do škol dřív než v únoru, řekl Blatný