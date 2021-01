PES se stále drží na 73 bodech, reprodukční číslo se ale zhoršuje. Za čtvrtek přibylo 7435 nových případů

Praha Index protiepidemického rizika PES je dále na 73 bodech a více než týden se tak drží ve čtvrtém z pěti stupňů rizika. Popáté v řadě se ale zhoršilo reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný. Od čtvrtka vzrostlo o tři setiny na 0,86. Ve čtvrtek přibylo v Česku 7435 potvrzených případů koronaviru. Je to nejméně tento týden a proti minulému čtvrtku je to pokles asi o 650 nakažených.

Zdravotníci v Česku dosud aplikovali 170 670 vakcín proti novému koronaviru. Počet zemřelých s koronavirem v Česku přesáhl 15 000. Dosažení posledního tisíce úmrtí trvalo sedm dní. V lednu přibývá kolem 150 obětí denně.



Vedle reprodukčního čísla se index počítá také podle průměru nakažených na 100 000 obyvatel za poslední dva týdny, čtrnáctidenního průměru nakažených mezi seniory a podílu hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici. Všechna tato tři kritéria už několik dní klesají.



Index byl od neděle tři dny na 70 bodech, ve středu se o tři body zvýšil. Důvodem byl právě nárůst reprodukčního čísla nad hranici 0,8. Na začátku ledna se reprodukční číslo dostalo na hodnotu 1,45, poté začalo klesat až na nedělních 0,68. Od té doby roste.

Opatření proti koronaviru v ČR, která se indexem řídí, nyní odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni. Vláda zatím rozvolnění neplánuje. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale bude navrhovat, aby od 1. února platila aktualizovaná opatření v protiepidemickém systému PES. V některých stupních rizika bude možné pořádat hromadné akce pro účastníky, kteří předloží negativní test.

Do posuzovaných parametrů by se měla kromě počtu případů promítnout také naplněnost nemocnic. Právě kapacitou nemocnic podmiňují nyní vládní představitelé rozvolnění opatření. Blatný na začátku týdne uvedl, že pro přechod na čtvrtý stupeň by nemělo být v nemocnicích víc než 3000 lidí. Podle posledních dostupných údajů jich je ale více než dvakrát tolik.