Havlíček: Rusové mají dobré technologie i ceny. V tomto směru budou v tendru o Dukovany chybět

PRAHA Že je mocný Rosatom ze hry venku o projekt v Dukovanech, je skoro jisté. Zbývají tedy tři uchazeči: z USA, Jižní Koreje a Francie. To může podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) snížit tlak na cenu, který Rusové vytvářeli.

Projekt má zvýšit energetickou soběstačnost země, vyrábět elektřinu by měl už za patnáct let. Cena se bude podle odhadů pohybovat kolem 160 miliard korun. Kolik skutečně Česko za nový blok elektrárny v Dukovanech zaplatí, je ve hvězdách.

Ještě než uchazeči pošlou přihlášky do soutěže, musí vyplnit bezpečnostní dotazník, který má prověřit, že jsou nejen odborně zdatní, ale že pro zemi nepředstavují hrozbu.

Ruský Rosatom u toho po odhalení kauzy Vrbětice a údajném útoku ruských špionů před sedmi lety zřejmě nebude. „Po těchto událostech si nedokážu představit, že bychom dotazník poslali i Rosatomu, ale definitivně o tom musí rozhodnout vláda,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíček.

Lidovky.cz: V jaké fázi nyní příprava soutěže o Dukovany je?

Nyní budeme oslovovat uchazeče kvůli jejich bezpečnostní prověrce. Vláda před dvěma týdny rozhodla o tom, že do tohoto „předkola“ osloví čtyři subjekty. Nyní připravujeme dotazník – ministerstvo průmyslu společně s vnitrem. Uzavřený má být do několika dnů. Pak ho představíme poslaneckém výboru pro jádro a do konce měsíce rozešleme uchazečům.

Jaderná elektrárna Dukovany.

Lidovky.cz: Co si můžou lidé pod tímto dotazníkem představit?

Je to několikastupňová bezpečnostní prověrka. Má nejen geopolitický charakter, ale i technologický a kybernetický. Všichni zájemci se musí „odhalit“ ve smyslu, jak si dodávku jádra představují. Musí mimo jiné říct, v jakém konsorciu budou vystupovat, kdo bude jejich dodavatelé a podobně.

Lidovky.cz: Je jisté, že pracovníci Rosatomu už ho vyplňovat nebudou?

Po těchto událostech si nedokážu představit, že bychom dotazník poslali i Rosatomu, ale definitivně o tom musí rozhodnout vláda.

Lidovky.cz: Kdy se tak stane?

Nové skutečnosti známe několik hodin, nejsme pod časovým tlakem, dotazník nebudeme zájemcům rozesílat hned. Ale rozhodne se v následujících dnech. Neumím si představit, co bychom tam s nimi nyní ohledně bezpečnosti vyplňovali. Vypadá to, že indicie v případu Vrbětice jsou velmi vážné a podložené důkazy. V dané chvíli je případ za hranicí všech geopolitických parametrů. Chtěli jsme být fér, v rámci výběru se dostaly dál všechny firmy, které splnily technologické a referenční předpoklady. Zároveň jsme nikdy neskrývali záměr stlačit cenu na absolutní minimum. Čím více uchazečů, tím lepší bude. Ale to má nějaké hranice.

Lidovky.cz: Postupovali jste v zájmu ceny, i když stanovisko tajných služeb vůči účasti Rosatomu bylo negativní? Převážilo ekonomické hledisko nad bezpečností?

Naopak jsme bezpečnostnímu hledisku pomohli. Dali jsme si šest měsíců na to, abychom posoudili bezpečnostní parametry všech uchazečů, tedy včetně složení konsorcií. Zároveň bezpečnostní složky věděly, že budou mít ve věci konečné slovo.

Lidovky.cz: Obáváte se, že se v případě vyřazení Rosatomu může projekt prodražit?

S ohledem na cenu to komplikace je. Čím méně uchazečů, tím menší bude tlak. Je pravda, že Rusové mají dobré technologie i ceny. Bude nám tedy chybět někdo, kdo bude v tomto směru tlačit.

Lidovky.cz: Co v rámci bezpečnostního prověřování cizím zájemcům prozrazujeme?

Dáváme jim dokumentaci k projektu, která není nijak zvlášť tajná. Vědí tedy, co požadujeme. Jde ale hlavně o to, že my chceme zhodnotit bezpečnostní situaci.

Lidovky.cz: Proč jste na konci března vyhodili z kola ven čínského uchazeče a ruského nechali ve hře?

Společnost CGN nemá referenci mimo území Číny, s výjimkou nehotového projektu v Pákistánu. Čína neprošla v kombinaci bezpečnostních a referenčních ukazatelů. Rusové měli negativní stanovisko bezpečnostní, v technologiích a referencích prošli.

Jaroslav Míl, bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku.

Lidovky.cz: Před další účastí Ruska u projektu varoval někdejší vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl, kterého jste na konci března odvolali. Postupoval byste dnes jinak, když byly jeho obavy odůvodněné?

V žádném případě. Pan Míl v posledních týdnech a měsících nedělal agendu, kterou měl. Tedy smlouvu se společností ČEZ, notifikaci projektu u Evropské komise, právní a technické záležitosti. Začal se zaobírat bezpečnostními a politickými aspekty, aniž by měl bezpečnostní prověrku. Hodnotil tyto požadavky, aniž by je mohl číst. Už od začátku roku s ním byla komunikace velmi komplikovaná. V posledních týdnech jsem už dělal pouze rozhodčího mezi společností ČEZ a panem Mílem.

Lidovky.cz: Nicméně se ukázalo, že měl pravdu, ne?

Poukazoval pouze na to, co říkaly bezpečnostní složky, ale informace od nich neměl. My nesmíme jednat s uchazeči od politického stolu.

Lidovky.cz: Může tento případ zpozdit tendr i spuštění nové části elektrárny naplánované na rok 2036?

Časový plán zatím držíme. U tendru máme vůli až do roku 2024. Smlouvy s ČEZ jsou připravené, investiční model je hotov, jednáme o něm na úrovni Evropské komise. Od předloňského roku jsme udělali poměrně hodně práce.