Hospodští se chystají na Euro. Řada podniků si přitom s nastavenými pravidly hlavu neláme

Už tento pátek odstartuje velký fotbalový svátek, dlouho očekávané mistrovství Evropy. Do dění na šampionátu vstoupí příští pondělí i Češi a řada fanoušků se vypraví sledovat zápasy na zahrádky, do hospod a sportbarů. Tam by však měli dodržovat všechna protiepidemická opatření. Že to bude složité, si myslí i sami restauratéři. Řada podniků si ale naopak s nastavenými pravidly hlavu neláme a nepřipouští žádný problém.



Pokud nemá host respirátor nebo nedodrží rozestup, měl by zasáhnout personál restaurace. Při velkém náporu návštěvníků, který restaurační zařízení zažijí v době fotbalového Eura, bude takových situací nejspíš přibývat. Stále však není jasné, jak by se zaměstnanci podniků měli při porušování protikoronavirových nařízení zachovat.



Zpřísní ministerstvo pravidla?

„Hospodský musí opatření zajistit. Buď je to kulturní akce a vztahují se na ni režimová opatření pro daný prostor, nebo tam má stoly a musí zabezpečit rozestupy a počet lidí u nich. Nemusí ale kontrolovat povinné testy a doklady bezinfekčnosti,“ řekl spolumajitel sítě restaurací Hospodska a garant projektu Moje restaurace při Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner. Zároveň však připustil, že situace je v mnoha případech nepřehledná a sporná a provozovatelé nemají tolik možností, jak neukázněné hosty k dodržování pravidel přinutit.

„V našich hospodách upozorňujeme hosty, pokud nerespektují režimová opatření, ale těžko se to vymáhá. Mělo by to být i na zodpovědnosti lidí. A pokud se objeví případ porušování pravidel, měla by to v první řadě posoudit hygiena,“ řekl Kastner.

Pražská hygiena, která dodržování opatření kontroluje, aktuálně řeší případ související se sledováním čtvrtfinálového hokejového zápasu MS mezi Českem a Finskem, na který se přišly podívat do žižkovské venkovní restaurace BeerGarden desítky lidí. A právě kvůli němu visí otazník i nad nařízeními, která by se měla dodržovat při utkáních fotbalového Eura.

Ministerstvo zdravotní ani hygienici však zatím žádné plány nepřednesli. Dosud nebylo rozhodnuto, zda dojde ke zpřísnění opatření či zvýšenému počtu kontrol. „Jestli budou nějaká speciální opatření, zatím nevíme. Vše je v kompetenci ministerstva zdravotnictví,“ prozradila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Je to i na hostech

Zásadním faktem je to, že většina z provozovatelů chce fotbal vysílat. Sice hodlá dbát i na přísná opatření a případným obtížím zabránit, ale hned z několika důvodů si s hrozícími problémy hlavu neláme. „Zápasy určitě vysílat budeme. Co se týče opatření, místa jsou pouze na rezervace. Dodržujeme všechna opatření. Máme vše pod kontrolou,“ uvedl zaměstnanec pražské Restaurace Riegrovy sady.

I přes vzniklé potíže bude plně v provozu i žižkovský BeerGarden. „Dodržujeme všechna opatření. Máme připravené dezinfekce, uklízečky dezinfikují stoly. Na zemi máme i nakreslené rozestupy. Co se týče situace z minulého týdne, vláda vydala stanovisko, že je dodržování opatření na lidech a jen oni sami jsou zodpovědní,“ popsal provozní manažer podniku Martin Chmelař. Podle něj není v jejich silách porušování pravidel zabránit, žádný zákonný prostředek nemají. „Řešili jsme to s hygienou i právníky a bohužel nám nikdo není schopný dát stanovisko, jak k tomu máme přistupovat,“ dodal.

Na fotbal se chystají nalákat hosty také v mnoha pražských sportbarech. Velkého náporu fanoušků se ale nebojí. „Přenosy budou, ale nápor nečekám. Od té doby, co jsme otevřeli, je to slabé,“ zaznělo od provozovatelů Sport Baru Pohoda. Podobně mluvila zaměstnankyně Pivnice U Sporťáka. „Samozřejmě dodržujeme všechna opatření. Ale nijak velký nápor jsme nezažívali ani při hokejovém MS, takže by to mělo být v pohodě,“ uvedla.

Velký zájem o Euro očekávají také v restauračních zařízeních v Brně či Plzni. „Fotbalové mistrovství Evropy vysílat budeme. Venku na zahrádce i uvnitř. Co se týče opatření, ty dodržujeme, ale je to také na hostech,“ řekl zaměstnanec podniku Kometa Pub Miki. Fotbalový svátek si nenechají ujít ani na západě Čech. Bude se vysílat třeba v plzeňské Pivnici Sladovnická. „U jednoho stolu smějí být maximálně čtyři osoby, musíte mít potvrzení o testu nebo očkování. Ale sami to nekontrolujeme,“ popsala nastavené podmínky zaměstnankyně pivnice.