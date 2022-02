Daně přehledně: Na elektronický přehled je času víc. Poradíme vám, jak ho vyplnit

Záleží totiž na tom, jak a kdy živnostník odevzdá daňové přiznání. Pokud ho na finanční úřad podá do 1. dubna, ať už klasicky v papírové podobě, elektronicky, či prostřednictvím daňového poradce, pak musí přehledy pro ČSSZ i zdravotní pojišťovnu odevzdat do 2. května 2022. Jestliže ale OSVČ daňové přiznání podá elektronicky po 1. dubnu, nejpozději však do 2. května, je i lhůta pro podání přehledů delší.

„Lhůta pro podání přehledu pro ČSSZ je prodloužena do 1. června 2022, v případě Přehledu pro zdravotní pojišťovnu pak do 2. června 2022,“ říká Jaroslav Vaněk, daňový konzultant KODAP. Pokud daňové přiznání podává za podnikatele poradce po 1. dubnu, je termín pro podání obou přehledů do 1. srpna 2022. Informaci o tom, jak a kdy bylo daňové přiznání podáno, vyplní OSVČ v přehledu.