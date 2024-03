Bitcoin přesáhl hranici 68 000 dolarů, blíží se dosavadnímu maximu

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin v noci na úterý přesáhla hranici 68 000 dolarů (1,59 milionu Kč). Ještě více se tak přiblížila dosavadnímu maximu z listopadu 2021, kdy se dostala do těsné blízkosti 69 000 dolarů. Bitcoin posiluje, neboť investoři do této co do tržní hodnoty největší kryptoměny neváhají vkládat stále další peníze.