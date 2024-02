Bitcoin roste a je nejvýš od prosince 2021. Klienti FTX nakonec asi neprodělají

Kolem 16:30 SEČ přidával bitcoin podle specializovaného serveru CoinDesk za uplynulých 24 hodin kolem čtyř procent na zhruba 49 477,75 USD (1,16 milionu Kč). Od začátku roku tak posílil o téměř šestnáct procent.

Výzkumná společnost CryptoQuant v neděli uvedla, že cena bitcoinu by letos mohla vystoupat na 112 tisíc dolarů, pokud bude pokračovat současný trend přílivu peněz do ETF na spotový bitcoin. Podle jiných analytiků je ale schválení ETF fondů a snížení úrokových sazeb už do současné ceny bitcoinu započteno.

V souvislosti s růstem bitcoinu roste naděje, že klienti americké kryptoměnové burzy FTX nakonec dostanou všechny své peníze zpět. Zakladatel Sam Bankman-Fried sice byl shledán vinným z podvodu za víc než deset miliard dolarů – ale v době kolapsu burzy se bitcoin pohyboval na zhruba třetině současného kurzu.

Na lepšící se vyhlídky investorů FTX ukazuje i cena, za kterou se obchodují pohledávky za touto burzou. Server CNBC popisuje případ velké finanční instituce, která svou stomilionovou pohledávku (v dolarech) prodala za šest procent nominální hodnoty; v prosinci 2023 se přitom tyto pohledávky prodávaly za zhruba 70 procent – a v současnosti se obchodují s jen minimálním diskontem, který odráží převážně jenom časovou hodnotu peněz do očekávané výpaty.