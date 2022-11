LEAGLEONE: Bankrot J.O. Investment. Další fond jde ke dnu

V roce 2020 provedli kriminalisté řadu domovních prohlídek a zadrželi a obvinili více osob, podezřelých z trestné činnosti.

V říjnu 2021 podal státní zástupce obžalobu v kauze údajného rozsáhlého investičního podvodu spojeného s firmou J.O. Investment.

Poškozených klientů má být zhruba 4 tisíce a způsobená škoda se pohybuje ve výši téměř 2 a čtvrt miliardy korun.

Národní centrála proti organizovanému zločinu zajistila peníze společnosti J.O. Investment v různých měnách ve výši cca 990 milionů korun. Dne 26. 11. 2021 byl na společnost J.O. Investment podán jedním z poškozených klientů insolvenční návrh. V rámci trestního řízení byl zjištěn další potenciální movitý i nemovitý majetek J.O. Investment v hodnotě téměř 340 milionů korun.

Dne 16. 11. 2022 rozhodl insolvenční soud o úpadku společnosti J.O. Investment a na její majetek byl prohlášen konkurs.

„Zásadní informací pro věřitele J.O. Investment je to, že už začala běžet propadná lhůta pro přihlašování jejich nároků. Ti, kdo tuto lhůtu zmeškají a nepřihlásí své pohledávky správně a včas, nic nedostanou,“ říká advokátka Barbora Kvasničková z kanceláře ZIZLAVSKY, oceněné jako Právnická firma roku 2022 za restrukturalizace a insolvence. Advokátní kancelář přihlašuje pohledávky věřitelů a vytváří silnou věřitelskou skupinu.

„Chceme dosáhnout maximálního možného uspokojení pohledávek našich klientů. Budeme tvrdě prosazovat jejich zájmy proti všem, komu jde o něco jiného,“ dodává seniorní partner kanceláře ZIZLAVSKY Adam Sigmund a pokračuje: „Podobně jsme postupovali v kauze jiného alternativního fondu GROWING WAY, kde již na základě našeho postupu dostanou klienti zpět 60 % svých investic. A to je to výsledek, který vysoce přesahuje průměrné procento uspokojení pohledávek věřitelů v insolvenčních řízeních. Dosáhli jsme jej díky dlouhodobým zkušenostem členů našeho týmu, ve kterém máme nejen advokáty, ale také 15 insolvenčních správců. Pokud potřebujete pomoci, neváhejte nás kontaktovat.“

Celý článek najdete zde.