LEAGLEONE: Inovace ve světě práva

David s Ivanem získali autorskou cenu Wolters Kluwer za inovativní nástroj ASPI Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích.

„Praktický manuál je nástroj, který je inkorporovaný přímo do právního informačního systému ASPI, a je to nástroj v rámci, kterého my s Davidem procházíme a analyzujeme veškerou dostupnou rozhodovací praxi k zákonu o obchodních korporacích. A vybíráme z ní závěry soudů, reformulujeme je do jednotlivých otázek a odpovědí. Na ty otázky je většinou odpověď ano, nebo ne. A tyto závěry potom připojujeme k jednotlivým konkrétním ustanovením zákona o obchodních korporacích,“ říká advokát Ivan Chalupa.

Advokát David Reiterman dodává: „My jako advokáti postupujeme tak, že nás zajímá nějaké konkrétní ustanovení, nějaká konkrétní norma v rámci toho daného paragrafu a k němu se snažíme najít nějakou odpověď. A tu odpověď nám judikatura buď může dát, nebo nám ji nedá, protože k tomu žádný judikát není. Každopádně potřebujeme zjistit, zda k tomuto odpověď v judikatuře nalezneme, anebo ne.“

