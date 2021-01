Apple vyřadil Parler ze svého obchodu, Trumpovi příznivci se zde domlouvali na vzpouře. Stopku dostal i od dalších

Washington Společnost Apple potvrdila, že stáhla ze svého App Storu konzervativní aplikaci sociální sítě Parler, a to krátce poté co tak učinil i Google na svém Google Play. Aplikace se totiž stala pravou rukou Trumpových příznivců ve dnech, které vedly k nepokojům v Kapitolu, a fungovala tak v rozporu s pravidly společnosti Apple.

Již v pátek dostala společnost Parler dopis od Applu, ve kterém bylo varování o odstranění do 24 hodin, pokud nepředloží plán na vylepšení moderování obsahu.

„Nepodvolím se těm autoritářům, co nenávidí svobodu projevu“, napsal generální ředitel Parleru na svém vlastním účtu o ultimátu od Applu.

„Vždycky jsme podporovali různé úhly pohledu, ale na naší platformě není prostor pro výhružky násilím a nezákonnou činnost. Společnost Parler nepřijala adekvátní opatření k řešení šíření takových hrozeb. Proto jsme pro bezpečnost lidí pozastavili funkčnost Parleru, dokud tyto problémy nevyřeší,“ uvedl Apple pro TechCrunch.

V návaznosti na své rozhodnutí poslal Apple vývojářům společnosti Parler následující vyjádření: „Děkujeme za odpověď týkající se nebezpečného a škodlivého obsahu na Parleru, ale zjistili jsme, že opatření, která popisujete, nejsou dostatečná k řešení šíření nebezpečného a nežádoucího obsahu ve vaší aplikaci.

Společnost Parler nedodržela svůj závazek mírnit a odstraňovat škodlivý nebo nebezpečný obsah podporující násilí a nezákonnou činnost a není v souladu s pokyny App Storu.

Z těchto důvodů bude vaše aplikace odstraněna, dokud neobdržíme aktualizaci, která bude v souladu s pokyny, a neprokážete schopnost účinně moderovat a filtrovat nebezpečný a škodlivý obsah ve vaší službě.“

Následovala reakce od investora společnosti Parler Dana Bongina, kterému byl nedávno také dočasně zablokován účet na Twitteru.

„Technologičtí tyrani z Applu stáhli naší aplikaci z App Store. Společnost Apple se neliší od čínské komunistické strany v tom, že dává přednost totalitní kontrole myšlenek. Jsem hrdý na zbývající milovníky svobody v této skvělé zemi. A jsem v rozpacích a zděšen technickými totalitaristy.“

Po vyřazení aplikace z App Storu, už si ji lidé nebudou moct stáhnout do svých zařízeních, ale zdá se, že ti co ji už mají staženou, tak ji budou mít nadále k dispozici. Ovšem vývojáři Parler by aplikaci nemohli aktualizovat, a tím by se stala zastaralou.

Před odstraněním aplikace se Parler zařadil na 1. místo v novinkách App Storu. Občas býval i na 1. místě v žebříčku bezplatných neherních aplikací pro iPhone.

Navzdory zmíněným pravidlům a zásadám, společnosti Google ani Apple v předchozích týdnech nepodnikly žádné kroky k odstranění Parleru, přestože Trumpovi příznivci a další krajně pravicoví uživatelé tuto aplikaci využili k vyzývání k násilí a organizaci svých plánů na útok na Kapitol. Povstání si vyžádalo pět mrtvých, více než padesát zraněných policistů a více než tucet lidí čelí federálním obviněním. K tomu roste i číslo zatčených po identifikaci podezřelých.

Nejistá budoucnost pro aplikaci

V současné době je aplikace uváděna na Amazon Web Services, ale zdá se, že je v rozporu se zásadami používání, a to by mohlo být důvodem pro další její odstranění. V Amazonu stejně tak roste tlak k tomu, aby Parler také vyřadili.

Kolektivní jednání zaměstnanců technologických společností hraje klíčovou roli v omezení přístupu Trumpa a jeho příznivců k platformám k další komunikaci a organizaci po nepokojích v Kapitolu. Například přes 350 zaměstnanců Twitteru podepsalo dopis generálnímu řediteli Dorseymu, aby zablokoval Trumpovi účet.

Trump tak ztratil možnost zveřejňovat příspěvky na Twitteru, Facebooku, Snapchatu a Twichi. Odstranění Parleru z obou obchodů s aplikacemi mezitím do jisté míry omezí dosah radikálnějšího a násilnějšího hnutí Trumpových zastánců. Mnoho lidí však tvrdí, že tato opatření přišla příliš pozdě, protože škoda nejen v Kapitolu, ale na celé psychice národa, již byla způsobena.