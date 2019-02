Čínská firma CIGC odchází ze Soukupových mediálních firem, vadí jí jeho politické ambice. Soukup o ničem neví

PRAHA Čínská společnost China International Group Corporation (CIGC) se chystá odejít z mediálních společností Empresa Media a Médea, které patří podnikateli Jaromíru Soukupovi. CIGC vadí jeho politické ambice, uvedl Deník N. Soukup ale oznámil, že o takovém záměru čínské společnosti neví. Podnikatel v lednu ohlásil založení hnutí List Jaromíra Soukupa. Pod Empresa Media patří i TV Barrandov, kde Soukup moderuje několik pořadů, včetně pravidelného Týdne s prezidentem.

CIGC spadá pod holding CEFC, který získal podíl v Soukupových firmách v roce 2015. O dva roky později společnost oznámila, že podíl vrací, následně se ale ukázalo, že si jej ponechala. Momentálně má 49 procent v mediální skupině Empresa Media a 30 procent v reklamní agentuře Médea.



Původně soukromá skupina CEFC loni kvůli vysokému zadlužení upadla do problémů. Zakladatel firmy a poradce českého prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-ming navíc skončil v čínském vězení. Po překotném vývoji loni na jaře výkon akcionářských práv nad CEFC Europe převzala CITIC, která je státní firmou.

Podle Deníku N čínská společnost opustí Soukupovy firmy až poté, co CITIC převezme aktiva CEFC Europe. To by se mělo stát v březnu, uvedl server. Do Číny v dubnu odletí prezident Zeman a do té doby má být celá věc uzavřená. Oficiálně odchod firma nepotvrdila.

„O tom, že by CEFC chtěla prodat své akcie, nemám žádné zprávy. A jsem ten první, který by to musel určitě vědět, protože mám na tyto akcie předkupní práva,“ uvedl Soukup. O akcie by prý případně měl velký zájem, protože vidí velkou budoucnost jak v televizním vysílání, tak pro růst na reklamním a mediálním trhu. Zdůraznil, že jediná varianta odchodu z firmy je právě prodej akcií. „Z firmy se neodchází tak, že bouchnete dveřmi a jdete. Na to existují jasné právní předpisy,“ uvedl Soukup v tiskovém prohlášení.



Soukup uvedl, že chce se svým hnutím List bránit národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. Hnutí se podle Soukupa bude ucházet o zájem voličů, neupřesnil ale, jestli už v květnových volbách do europarlamentu. Soukup kandidoval v evropských volbách v roce 2009 za tehdy jím financovanou Demokratickou stranu zelených, která nakonec získala 0,62 procenta hlasů. Ve straně byl dokonce místopředsedou. Na devátém místě kandidátky obdržel od voličů 72 preferenčních hlasů.

Dluhy rostou, sledovanost klesá

Od samého počátku existence se TV Barrandov potýká se ztrátou, za prvních pět let dosáhla její kumulovaná výše více než miliardy korun. Kvůli prodělkům a zápornému vlastnímu kapitálu museli akcionáři několikrát zvyšovat základní kapitál. Hospodaření zůstalo - s výjimkou roku 2016 - v červených číslech i poté, co televizi převzal Soukup. Podle České televize má společnost Barrandov Televizní Studio, která provozuje TV Barrandov, dluhy ve výši 1,1 miliardy korun.

Podle údajů Asociace televizních organizací skupině Barrandov Televizní Studio klesl loni celodenní podíl na sledovanosti o 1,7 procentního bodu na sedm procent.

Empresa Media vydává mimo jiné časopisy Týden a Instinkt a jejich on-line verze, ekonomický měsíčník Faktor Soukup, bulvární týdeník Sedmička a čtrnáctideník Exkluziv.