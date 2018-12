Soukupovy zprávy nejsou zprávy, kárá vysílací rada. Ty jsou překonané, diváci je nechtějí, reaguje ředitel

PRAHA Televize Barrandov nebude výrazně měnit své zpravodajství. Aktuálně tento formát supluje ředitel televize Jaromír Soukup pořadem Moje zprávy, v němž vystupuje pouze on. Podle pohledu vysílací rady však tato relace neodpovídá nárokům kladeným na zpravodajský pořad. Vydavatelství reagovalo, že jeho parametry měnit nebude. V krajním případě se tím vystavuje riziku ztráty licence.

V létě Televize Barrandov zrušila zpravodajství, jak ho diváci znají z téměř všech stanic. Zmizeli moderátoři i reportáže. Od září je nahradil pořad Moje zprávy šéfa televize Jaromíra Soukupa. Zhruba čtvrthodinovou relaci představují Soukupovy promluvy, v nichž glosuje vybrané události. V praxi to vypadá tak, že jsou za ním v záběru fotografie ilustrující komentované téma.

„Za zpravodajský formát ho nelze považovat, protože primárně neinformuje, nepodává zprávy, tj. faktografické informace o aktuálních událostech, což je zřejmé z obsahu prezentovaných sdělení, jejich subjektivního zpracování, z faktu neoddělování informací od názorů a komentářů, a dále z neaktuálnosti témat, popírající princip denního zpravodajského přehledu,“ shodla se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém posledním jednání.

RRTV uděluje licence pro rádia i televize, současně dozoruje plnění jejich podmínek. Podle ní pokus Barrandova o zpravodajství neladí s tím, že podle udělené licence má být takzvanou plnoformátovou televizí. Její úlohou je tedy divákům nabízet široké spektrum pořadů včetně právě zpravodajství. Rada proto vyzvala provozovatele, firmu Barrandov Televizní Studio, aby sjednala nápravu.

„Jeho program (provozovatele) musí naplňovat definici plnoformátového programu, která předpokládá zařazování zpravodajských pořadů, a také musí plnit licenční podmínky, které vyžadují několikrát denně vysílat zpravodajství – denní zpravodajský přehled,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz předseda rady Ivan Krejčí, jak by měla náprava vypadat. Jinými slovy má Barrandov do svého vysílání opět zařadit běžné zprávy.

‚Běžný formát je překonaný‘

Na určitou korekci televize přistoupí. Soukup však ze zpráv nezmizí, stejně jako se nevrátí reportáže. „Nějakým způsobem se budeme snažit vyhovět. Změnu provedeme,“ sdělil serveru Lidovky.cz Daniel Köppl, výkonný ředitel firmy Empresa Media, jež provozovatele vlastní. „Dopředu ji ale avizovat nebudu, protože vzhledem k úspěchu těchto zpráv nepochybuji, že celkem brzy se někdo k tomuto modelu přikloní,“ dodal.

„Pokud se nebudeme snažit měnit mediální prostředí tak, aby se změnil současný stav, tak je to absurdní.“

Výkonný ředitel Empresa Media Daniel Köppl

Televize Barrandov si tím říká o to, aby proti ní RRTV rozjela řízení o přestupku. Na jeho konci může být pokuta až do výše 2,5 milionu korun. Pokud televize dál nenabídne obvyklé zpravodajství, rada jí může v důsledku zatrhnout vysílání. „Zahájit řízení o odnětí licence by přicházelo v úvahu až v situaci, kdy by provozovatel, jak říká zákon, zvlášť závažným způsobem opakovaně porušoval licenční podmínky,“ zmínil předseda Krejčí.

Výkonný ředitel Köppl argumentuje, že k viditelné změně není důvod. Pořad Moje zprávy podle něj základní přehled o dění poskytuje. Absenci klasického schématu, které představují moderátoři, úvodní promluva a reportáž s vyjádřeními všech zainteresovaných, nepovažuje za chybu. Podle něj je to způsob, jakým má komerční televize reagovat na proměňující se mediální prostředí. Od soukromé stanice v roce 2018 prý nelze chtít obvyklý formát.

„Formát, na který jsme zvyklí, modelově ČT 24, je pro komerční televize překonaný. Diváci ho nežádají. Změnila se mediální scéna. A chtít od všech, aby byli stejní, není nic jiného než ukázka mediální negramotnosti,“ míní Köppl. „Rada pro rozhlasové a televizní vysílání trvá na věcech, které byly relevantní v nultých letech,“ podotkl s tím, že zastaralé jsou i zákony upravující pravidla pro vysílací licence.

Průmerná sledovanost? Blízko 300 tisícům

Köppl považuje Moje zprávy za názorově otevřený pořad, prezentované názory ale patří moderátorovi pořadu Soukupovi. Nestrannost zpravodajství, jako jednu z jeho základních hodnot, má garantovat pravidlo ukládající poskytnout prostor všem dotčeným stranám. Moderátor má jen uvést příspěvek. V tomto Moje zprávy selhávají. Köppl tento koncept i přesto brání. „To, že se nestydí (Soukup) za svůj názor, a netváří se, že je objektivní, přece není chyba.“

Barrandov Jaromíra Soukupa Podle posledních dostupných informací má Jaromír Soukup na Televizi Barrandov deset pořadů. Jsou následující:

Instinkty Jaromíra Soukupa



Kauzy Jaromíra Soukupa



Takhle tu žijeme!



Aréna Jaromíra Soukupa



Jak dopadly Kauzy Jaromíra Soukupa



Jaromír Soukup Live



Týden s prezidentem



Duel Jaromíra Soukupa



Týden podle Jaromíra Soukupa



Moje zprávy

Proč Televize Barrandov nasadila jako zpravodajskou relaci Moje zprávy, může mít více důvodů, než jaký zmínil Köppl. Jednak to odpovídá trendu, že hlavní tváří stanice je přímo její ředitel Jaromír Soukup. Coby moderátor provádí diváky deseti pořady. Současně je takový model pro televizi ekonomicky výhodný. Odpadají jí náklady na více moderátorů, techniku a zpravodajské štáby.

„Sledovanost pořadu Moje zprávy, kterým Barrandov nahradil předchozí zpravodajství, se pohybuje buď okolo průměru nebo nad průměrem původních zpráv. Za málo peněz mají hodně muziky,“ uvedl pro server Lidovky.cz mediální expert Jan Potůček. Podle Köppla se průměrná sledovanost relace Moje zprávy blíží číslu 300 tisíc. Pro srovnání: Televizní noviny na Nově sleduje v průměru kolem milionu diváků, Velké Zprávy na Primě něco přes půl milionu.

Potůček upozorňuje, že problém absentujícího klasického zpravodajského tvaru na Barrandově lze vyřešit snadno. Bez pokuty, bez odebrání stávající licence. „Kdyby si provozovatel požádal o změnu licence z plnoformátové na jinou, rada by o tom rozhodla a Barrandov by klidně mohl vysílat bez zpravodajství a nic by se nedělo.“ Na otázku, zda Barrandov Televizní Studio tuto variantu zvolí, nebyl ředitel Köppl schopný s jistou odpovědět.