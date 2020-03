Všežralovo bistro: Česká televize natočí pro ministerstvo spoty na podporu zdravé výživy

Praha Česká televize natočí pro ministerstvo zemědělství 72 dílů dvouminutových spotů s názvem Všežralovo bistro na podporu zdravé výživy. Zakázka je za 9,3 milionu korun, píše se v materiálu, který v pondělí dostane pro informaci vláda.

Smlouva by se měla podepsat letos v dubnu, natáčet by se mělo od května. Veřejnoprávní televize by pak všechny díly měla odvysílat na podzim, nejpozději do konce letošního roku.



„Série minipořadů bude zábavnou, poutavou a stručnou formou informovat a edukovat děti v hlavní cílové skupině osm až 12 let o tématech týkajících se výživy obyvatel s cílem děti naučit jídlu lépe rozumět a orientovat se při výběru různých pokrmů a ingrediencí v návaznosti na fungování lidského těla a zlepšení zdravotního stavu populace,“ uvádí se v materiálu.

Stát se snaží dlouhodobě přispívat na podporu kvalitních potravin. Například podle vládou schváleného rozpočtu Státní zemědělského intervenčního fondu pro letošní rok by měl fond mít na marketingovou činnost 250 milionů korun, z toho 170 milionů korun na podporu kvalitních potravin, 50 milionů korun na podporu značky Regionální potravina a 30 milionů korun na podporu produktů ekologického zemědělství.