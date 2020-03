Byznys čeká na levné peníze. Podnikatelům v nouzi má pomoct nový podpůrný program

Praha Podnikatelé, kteří mají kvůli koronaviru problémy s úhradou mezd svých zaměstnanců, s platbami energií, nájmů či dodavatelům, by se brzy měli dočkat další vládní pomoci. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) totiž spolu s komerčními bankami chystá nový podpůrný program s názvem COVID II.

Ten navazuje na již ukončený COVID I, ale tentokrát míří i na opravdu malé podnikatele. Ti budou od komerčních bank moci čerpat provozní půjčky od deseti tisíc do 15 milionů korun. Stát podle čtvrtečního rozhodnutí vlády vyčlení pět miliard korun na záruky, které by měly být na dobu do tří let, a také na dotaci úroků u těchto úvěrů.

„Na program bude alokováno pět miliard korun, což znamená, že malí a střední podnikatelé včetně živnostníků získají provozní financování v objemu okolo 30 miliard korun od komerčních bank,“ řekl Jiří Jirásek, nejvyšší šéf Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), která je koordinátorem a financiérem programu. Ke stejnému číslu přitom došla i Česká bankovní asociace (ČBA).

Program by měl řešit dostupnost provozních úvěrů. „Státní záruka, která se bude vztahovat až na 80 procent úvěru, umožní čerpat provozní půjčku i těm podnikatelům, kteří nemají možnost poskytnout bance zajištění úvěru třeba nemovitostí či jiným aktivem,“ řekla LN mluvčí ČMZRB Marie Lafantová.

Úroky zaplatí stát. Později

„Záruční mechanismus, třeba ručení vystavené ČMZRB či jinou obdobnou entitou státu či EU, obecně považujeme za akceptovatelný zajišťovací prostředek. Pro firmu je to výhodné, nahrazuje to částečně ručení, které by měla poskytnout sama,“ říká mluvčí Komerční banky (KB) Michal Teubner.

Druhou věcí, která je pro podnikatele klíčová, je cena provozních úvěrů. „Úrok bude dotovaný, takže bude pro podnikatele prakticky na nule,“ uvedla mluvčí ČMZRB. „Ve výsledku jde pro osoby samostatně výdělečně činné, malého či středního podnikatele o úvěr bezúročný,“ potvrdila mluvčí ČBA Monika Petrásková.

Je tu však jeden háček – podle ČBA budou banky i u těchto úvěrů podnikatelům nejprve účtovat komerční úrokovou sazbu. „Úvěrové podmínky závisí na každé bance a na rizikovosti klienta. Klient sice bude úvěr splácet s komerčním úrokem, nicméně si od své financující banky vyžádá potvrzení o zaplacených úrocích za minulé období, na jehož základě mu je bude ČMZRB refundovat,“ řekla Petrásková. S tím, že jakým způsobem bude stát úroky dotovat, se zatím nerozhodlo. „Právě mechanismus dotací je to, na čem nyní usilovně pracujeme,“ potvrdila LN mluvčí ČMZRB Lafantová.

Banky jsou připraveny

Cena úvěrů u komerčních bank je vysoce individuální. Vedle obecné ceny peněz totiž závisí na konkrétní situaci žadatele o úvěr, na jeho výdělcích a majetkových poměrech, možnostech zajištění úvěru či na tom, zda už banka žadatele o úvěr zná z minula.

„Vždy posuzujeme i bonitu žadatele o úvěr, což je neoddělitelná a standardní součást schvalovacího procesu,“ uvedl Teubner z KB. „Přičemž lze, do jisté míry, u každého klienta zohlednit specifika současné situace spojené s Covid-19,“ naznačil možnou míru měkčího hodnocení klienta.

Na účast v programu COVID II, jenž by podle mluvčí ČMZRB mohl začít asi za dva týdny, se chystá také Česká spořitelna. „Intenzivně připravujeme naši účast v programu. Jakmile obdržíme doplňující informace stran jeho parametrů, budeme schopni přesněji říci, kdy budeme připraveni do něj vstoupit,“ řekl LN mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Zapojit se plánuje také Raiffeisenbank. Nejprve však řeší jiné úkoly. „Naší prioritou je v tuto chvíli individuální řešení odkladů splátek úvěrů, které podnikatelé a firmy nejsou schopni hradit z důvodu dopadů aktuálních opatření v souvislosti s omezením šíření Covid-19,“ uvedla pro LN mluvčí banky Petra Kopecká.