Potraviny v Německu zlevní. Při nákupní turistice z toho budou profitovat i Češi

PRAHA/BERLÍN Německo snižuje od 1. července sazbu daně z přidané hodnoty (DPH). Řetězce jako Kaufland či Lidl už vyslaly signál, že nižší daň promítnou do cen potravin. Z toho budou profitovat i Češi, kteří si zvykli jezdit do Německa nakupovat. Podle průzkumu Sdružení českých spotřebitelů jezdí za hranice za nákupy pravidelně až jedna třetina Čechů, další třetina pak příležitostně. Velká část právě do Německa.

„Naší snahou vždy bylo nabízet zákazníkům výhodné ceny. Proto je pro nás samozřejmé, že na ně snížení daně přeneseme,“ řekl vedoucí nákupu německé centrály Kauflandu Andreas Schopper. Podle serveru Spiegelonline.de už snížení v důsledku nižší daně připustily i Lidl a Aldi. Nutí je k tomu silná konkurence a pomáhá jim, že na rozdíl od ostatních obchodů měly po celou dobu epidemie otevřeno. Německo opět pustí své občany do ciziny. Pro český turistický byznys to může znamenat polití živou vodou Bonn ve středu představil balík opatření na pomoc ekonomice, jehož součástí je i přechodné snížení DPH z 19 na 16 procent či ze 7 na 5 u zboží se sníženou sazbou, kam patří i potraviny. Ministr hospodářství Peter Altmaier vyjádřil očekávání, že obchodníci ke snížené dani také něco přihodí a s cenou půjdou dolů ještě více. Pokud bude týdenní nákup potravin stát 100 eur (zhruba 2660 korun), úspora díky nižší dani bude znamenat 1,87 eura (necelých 50 korun). To sice není moc, ale na zmrzlinu pro zlobící dítě to stačí, komentoval středeční rozhodnutí spolkové vlády německý server N-tv.de. Za půl roku dosáhne úspora při stejných týdenních nákupech skoro 50 eur. A pokud si koupíte auto, tak při ceně 30 tisíc eur už vaše dítě zmrzlinu za 756,31 eura zkonzumovat nedokáže, pointoval server.

Česko přijme půjčku ve výši osmi miliard korun pod podmínkou, že bude výhodnější než dluhopisy Nižší ceny i v Česku? Konkurenční boj je také důvod, proč by užitek ze snížení německých daní mohli mít i zákazníci Lidlu a Kauflandu v Česku. „Intenzivní konkurence v oblasti obchodu s potravinami přispěje k tomu, že získaný prostor pro snížení cen bude přenesen na zákazníky. Ačkoliv efekt snížení daní o tři, respektive dva procentní body nelze přeceňovat. Je ale v zájmu obchodníků si získat či udržet zákazníky a nenechat je konkurenci. Proto snížení daní určitý účinek mít bude,“ reagoval Ulrich Binnenbössel ze Německého sdružení obchodu na dotaz LN, zda se snížení DPH promítne i do cen německých řetězců v Česku. Jiné to ale v Německu bude u prodejců módy, nábytku a dalšího zboží mimo potravinářskou branži. Jsou totiž vyčerpaní nucenou přestávkou kvůli koronaviru, mají teď na pultech spoustu neprodaného zboží, které po znovuotevření obchodů už zlevnili. A s rabaty u výrobců už není možné jít dolů. Sirko Siemssen, odborník na maloobchod a poradce americké konzultační společnosti Oliver Wyman, očekává, že čtvrtina až třetina maloobchodní sítě si nechá výhody snížené daně pro sebe. Nicméně bude více prodejních akcí a slev, kterým budou chtít obchodníci podnítit zájem kupujících. Ten zatím není velký, podle německých médií lidi odrazuje nutnost nosit roušku i přetrvávající strach z nákazy. České mzdy reálně rostly nejméně od roku 2013. Ekonomové navíc očekávají další zhoršení Sebastian Siegloch z Centra pro evropský hospodářský výzkum v Mannheimu poukazuje na studii finských a amerických ekonomů o vlivu snížení DPH v Evropě. Podle studie se k zákazníkům dostává asi 15 procent snížení. Další studie poukazuje na to, že snížení DPH, ke kterému přikročila v letech 2008–2009 britská vláda, se do cen promítla ze tří čtvrtin. Snížení však proběhlo jen na začátku, pak začaly ceny rychle stoupat. Příhraniční nákupy znovu ožijí Úprava daně je považována za nejsilnější kalibr celého – řečeno slovy spolkového ministra hospodářství Petera Altmaiera – silového balíku. Přes snížení cen má podpořit chuť spotřebitelů utrácet, a do pokladen obchodů tak přinést více peněz. Podílet by se na tom měli i čeští zákazníci. Hlavně obyvatelé příhraničí. „Zmrazení přeshraničního provozu v minulých týdnech bylo pro mnoho obchodníků v příhraničních oblastech velmi bolestné. Otevření hranic s Českem bude prvním krokem k návratu do normálu, ačkoliv nákupní chuť zákazníků budou snižovat omezení a opatření v hygienické oblasti,“ hodnotí Ulrich Binnenbössel. Cestování se vrací do normálu, polská hranice ale zůstává zavřená. Varšava podporuje poznávání vlasti Hranice mezi Německem a Českou republikou by se bez jakýchkoli omezení na obou stranách měly otevřít v pondělí 15. června. Češi se podle nového rozhodnutí vlády mohou bez povinnosti testů na covid-19 či karantény vracet již od pátku 5. června. Německá strana sice hranice nekontroluje, nicméně prozatím nadále platí nařízení, že do země smějí vstoupit pouze cizinci, kteří k tomu mají závažný důvod. Podle loňského průzkumu Sdružení českých spotřebitelů jezdí do zahraničí za nákupy pravidelně třetina Čechů, další třetina pak příležitostně. „Po otevření hranic se to vrátí do stejných čísel. Dokonce by to mohlo být více,“ řekl LN ředitel sdružení Viktor Vodička. Kromě potravin Češi v Německu nejraději nakupují drogerii i třeba oblečení. „Nedávné srovnání typického nákupního koše v Praze a v Brně a v Libereckém a Karlovarském kraji ukázal cenový rozdíl 15 procent ve prospěch konzumentů v obou příhraničních oblastech,“ řekl LN prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Dodal však, že jedním z důvodů může vedle nákupů v zahraničí být i třeba samozásobování z vlastní zahrádky. Vodička však zdůrazňuje, že Češi vedle lepší ceny dlouhodobě oceňují také vyšší kvalitu německého zboží a kulturu prodeje.