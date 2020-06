Vouchery na léto: lázně ano, Praha ne. Stát přispěje až čtyři tisíce korun

PRAHA Až čtyři tisíce korun přispěje stát lidem na letní dovolenou v Česku. V první fázi však podpoří pouze lázeňské pobyty. Projekt má odstartovat 1. července.

Ministerstvo pro místní rozvoj v čele s Klárou Dostálovou nepodpoří v rámci státních poukázek na dovolenou Prahu. Letos v létě se navíc mohou čeští turisté rozloučit také s vouchery na běžnou dovolenou v tuzemsku. Ministerstvo v první etapě podpoří pouze lázeňské pobyty.

„Ubytovací vouchery vyloženě pro Prahu určitě neplánujeme. Samozřejmě bychom rádi pomohli všem městům a už se to děje, to znamená masivní propagace v rámci agentury CzechTourism,“ řekla LN ministryně Dostálová. Současně si nemyslí, že by koronavirová krize poškodila turistický ruch jenom v metropoli.

„Poškozené je i Brno nebo Opava. Budeme jednat o tom, jak se k tomu jednotlivá města postaví. Scénářů je hned několik, například: kolik dá město do podpory turismu, jednou tolik přispěje stát. Nebo další podobné modely,“ uvedla ministryně a dodala, že ubytovací vouchery na běžné pobyty ale zatím nejsou na pořadu dne. „Lázně jsou národní bohatství a nedostatek turistů je tam znatelný,“ reagovala.



Stát přispěje na pobyt a procedury 40 procent, nejvýše ale čtyři tisíce korun. Pobyt bude muset být nejméně na šest nocí. Resort plánuje projekt spustit 1. července a případně i zpětně od června. Bude na něj vyčleněna asi miliarda korun. Zatím je plánován do konce roku, uvažuje se o jeho prodloužení i přes jarní prázdniny. Není však zatím jasné, kdy a kde mohou klienti o pobytové vouchery žádat.

Na vládní pomoc nečekaly

Některá města a kraje ale nečekaly na státní podporu a o restart turistického ruchu se snaží prostřednictvím vlastních programů. Praha už na začátku června schválila projekt s názvem „V Praze jako doma“, který má oživit cestovní ruch. Bude fungovat od července do konce září. Pokud dotyčný uratí aspoň 800 korun za noc, obdrží za každou osobu a noc strávenou v hotelu dva body v hodnotě 400 korun. Body lze uplatnit při návštěvě muzeí, kulturních akcí a podobně.

VOUCHER NA POBYT V JIŽNÍCH ČECHÁCH ■ Rezervovat pobyt se slevovým voucherem je možné v termínu 15. června – 30. listopadu 2020.

■ Na webových stránkách www.leto.jiznicechy.cz v záložce Chci svůj voucher vyplníte osobní údaje a vygenerujete si voucher. ■ Voucher se slevovým kódem přijde na uvedený e-mail. ■ Do 48 hodin od získání voucheru je nutné na webu rezervovat ubytování v jednom ze zařízení, které vouchery akceptují. Jejich seznam najdete rovněž na webu. ■ Pokud to nestihnete v uvedeném čase, voucher propadne a musíte zažádat o nový.

Jihočeský kraj zašel ještě dál a v pondělí odstartoval s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu slevový program na ubytování v hotelech a penzionech. Hejtmanství přidá na pobyt až 300 korun za člověka a noc.

„Zájem o vouchery je obrovský. Zatím jsme vydali asi 700 voucherů pro více než dva tisíce lidí. V rámci jednoho voucheru je celá rodina nebo skupina, průměrně jsou to asi tři osoby. Poukázky jsou k dispozici až pro 15 tisíc osob,“ řekl LN Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR). Kraj na ubytovací vouchery uvolnil 30 milionů.

Slevy nelze kombinovat

Slevu na pobyt může získat každý, kdo o ni včas zažádá na webových stránkách www.leto.jiznicechy.cz. Zájemce zde vyplní potřebné údaje, do e-mailu mu následně přijde voucher s kódem, se kterým si na webu vybere jedno z nabízených ubytování.

Polášek dodal, že pokud by kraj neposkytl určitou formu pomoci, v Jihočeském kraji by přišlo o práci 4200 lidí. Ve veřejných rozpočtech by pak chyběly tři miliardy. „Náš projekt není konkurenční, protože ministerstvo pro místní rozvoj zatím žádný nemá,“ konstatuje Polášek.

Podobnou cestou se vydaly také lázeňské Karlovy Vary. Město spustilo prodej poukázek na pobyt už na konci května. „Pro tuto chvíli jsme vydali 2708 voucherů. Největší zájem je o krátkodobé pobyty v hodnotě voucheru tisíc korun (1300 voucherů) a wellnessové (1100 voucherů) na alespoň čtyři dny za 2500,“ řekl LN Josef Dlohoš, ředitel karlovarského infocentra.

K dispozici jsou celkem tři varianty slevy: tisíc korun na pobyt se snídaní s minimální délkou pobytu tři noci, dále pak 2500 korun na wellness a relax pobyt o délce alespoň čtyři noci a 5000 korun na týdenní či delší lázeňský pobyt.

Žádost o voucher je podobná jako v případě jižních Čech. Zájemce si na webu www.karlovyvary.cz vybere jednu ze tří možností a vyplní osobní údaje. Nakonec si vygeneruje voucher, který obdrží na uvedený e-mail.

Ministryně Dostálová zároveň upozornila, že nebude možné kombinovat dvě slevy, tedy tu regionální a státní. „Buď klient využije voucher od Karlových Varů, nebo ten od státu. Určitě nebude možné to sčítat,“ uzavřela.