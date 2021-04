NASA chce překročit další milník, helikoptéra Ingenuity se má proletět po Marsu

Washington Malá výzkumná helikoptéra amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) nazvaná Ingenuity se pokusí o první zkušební let na povrchu Marsu už v pondělí ráno v 9:31 SELČ. Původně měla vzlétnout už ke konci minulého týdne, vědci však narazil na softwarový problém, který zpozdil startovací sekvenci, uvedla vesmírná agentura ve svém vyjádření.

Ingenuity dorazila na povrch rudé planety v únoru jako součást průzkumného roveru Perseverance. Od něj se následně oddělila a strávila úspěšně svou první samostatnou noc na povrchu Marsu, jež ukázala, že je helikoptéra schopna autonomního provozu v místních nelítostných podmínkách, kdy v noci klesá teplota až k minus 90 stupňům Celsia.



Vědci se proto začali sérií testů připravovat na první kontrolovaný let objektu těžšího než vzduch na cizím vesmírném tělese. Narazili však na softwarový problém, který řídící jednotce Ingenuity nedovolil přepnout stroj do „letového módu“ a zahájit vysokorychlostní test rotorů, který je před ostrým startem stroje nutný.

NASA proto navrhla dvě možná řešení. Prvním bylo mírné přizpůsobení načasování jednotlivých příkazů, které Ingenuity provádí. Druhým pak byla úprava a kompletní reinstalace řídícího softwaru helikoptéry. Ten je ale mnohokrát odzkoušený v posledních dvou letech jak na Zemi, tak na Marsu. Zasahovat do něj krátce před ostrým letem je proto podle vědců riskantní, celý proces by byl navíc zdlouhavější. Druhou možnost inženýři proto zatím zavrhli a rozhodli se pro první způsob. Pomocí něj se jim v pátek už podařilo spustit a úspěšně provést vysokorychlostní test rotorů.

Trvající nejistota

Zda se podaří v pondělí dostat stroj do vzduchu, je však nejisté, uvádějí vědci v prohlášení. K pondělnímu pokusu tak přistupují jako k plánovanému termínu startu rakety - na poslední chvíli se může ukázat, že podmínky nebo stav stroje nejsou ideální a let se odloží.

Pokud by Ingenuity nevzlétla kvůli přetrvávajícím problémům se startovací sekvencí, jsou vědci připraveni přikročit k druhému postupu ve snaze překonat nynější softwarové překážky. To by však test zpozdilo, nahrání a otestování nového programu by totiž trvalo několik dní.

Kdyby se pondělní let podařil, zaslala by nejprve helikoptéra roveru technické údaje ohledně manévrů, které právě provedla, načež je Perseverance odvysílá zpět na Zemi. V této první sadě údajů by měla být rovněž letová černobílá fotografie z kamery na Ingenuity, která je namířená přímo dolů na zem.

Helikoptéra by následně musela nechat nabít své baterie a následující den by vyslala už barevnou fotografii horizontu, kterou vyfotila ve vzduchu dalším ze svých fotoaparátů.

Divácky nejatraktivnější fotografie a videozáznamy by však měly přijít ze samotného roveru, který stojí nedaleko helikoptéry a bude její let natáčet.

Ingenuity má velmi lehkou konstrukci vážící 1,8 kilogramu a dvojici karbonových rotorů, které se točí proti sobě. Létání ve velmi řídké atmosféře Marsu je o mnoho náročnější než na Zemi, vrtule tak budou muset vyvinout asi 2400 otáček za minutu, což je mnohonásobně více než pozemské helikoptéry.

Ingenuity nenese žádné vědecké přístroje, jejím úkolem je pouze vyzkoušet možnosti letů na mimozemských tělesech pro případné využití v budoucích průzkumných programech. NASA již například schválila misi nazvanou Dragonfly, jejímž cílem je s použitím létajícího stroje prozkoumat povrch Titanu, jednoho z měsíců Saturnu. Plánována je někdy v příští dekádě.

NASA už dříve prohlásila, že by případný úspěšný let stroje považovala za milník srovnatelný s prvním letem objektu těžšího než vzduch na Zemi, který roku 1903 předvedli bratři Wrightové. Oznámila také, že Ingenuity s sebou na Mars dopravila malý útržek z plachty jejich průkopnického letadla.