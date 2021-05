Pýchavky na Marsu? Vědci našli na fotografiích údajné známky života, můžou to být houby

Praha Mezinárodní skupina vědců tvrdí, že nalezla známky života na Marsu. Na fotografiích pořízených robotickými vozítky NASA jsou podle nich zachycené objekty, které tvarem a výskytem připomínají organismy jako houby, řasy či lišejníky.

Článek s názvem „Houby na Marsu? Důkaz růstu a chování ze sekvenčních snímků“ vydal vědecký časopis Advances in Microbiology. Podílelo se na něm jedenáct vědců z různých institucí, včetně prestižního astrofyzikálního ústavu Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics v Bostonu nebo Čínské akademie věd v Pekingu.



Výzkumníci detailně analyzovali různě staré fotografie z povrchu planety. Tvrdí, že na snímcích lze pozorovat objekty, které vykazují pohyb nebo mění svou velikost v závislosti na ročním období. „Snímky ukazují ‚pavoučí’ struktury, které se na jaře rozrostou až do šířky 300 metrů a v zimě zmizí,“ uvádí studie. Podle ní by se mohlo jednat např. o masivní kolonii plísní, lišejníků, řas nebo metanogenních organismů.

Vědci také upozorňují na objekty, které svým tvarem nápadně připomínají některé pozemské houby, například pýchavky. „Morfologická podobnost sice není důkazem života, ale růst, pohyb a změny ve tvaru a lokaci podporují hypotézu, že je na Marsu život,“ tvrdí článek.

Jak uvádí deník South China Morning Post (SCMP), časopis se kvůli článku stal předmětem kritiky vědecké komunity. Je prý spekulativní a nepředkládá dostatek důkazů, které by jeho odvážné závěry podložily. Editoři časopisu se brání tím, že dokument prošel procesem peer review, v němž byl schválen čtyřmi odbornými recenzenty, kteří jej doporučili k publikaci.

NASA hledá fosílie

„Podmínky na Marsu jsou tak extrémní, že v nich nemůže žádný organismus tak rychle růst,“ řekl pro SCMP doktor Jonathan Clarke, prezident organizace Mars Society Australia. Podle něj rozvoji života na rudé planetě brání chladná teplota (průměrně okolo -62 stupňů Celsia) a nízký tlak vzduchu. Houby by se na Marsu navíc neměly čím živit, jelikož půda neobsahuje dostatek organických látek. Kromě toho povrch planety pokrývá velmi silná radiace.

Clark tvrdí, že objekty na snímcích tvoří minerál hematit. Údajný pohyb lze vysvětlit erozí a větrem. „Je to jako mušle na pláži. Vítr odvane písek a odhalí se více mušlí, ale není to tak, že by zde ty mušle vyrostly,“ říká doktor.

Člen vědeckého týmu NASA Mars 2020 David Flannery pro SCMP řekl, že mise na Marsu nemá jediný důkaz o žijících organismech. NASA má přitom od robotických vozítek mnohem více informací, než jen fotografie, které jsou podle vědce nedostatečné k dokázání existence života. „Tento článek není věrohodný a vědecká komunita ho bude ignorovat,“ uvedl striktně.

Výzkumníci z NASA se prý v současnosti zaměřují spíše na hledání fosílií a otisků v kamenech, které by poskytly důkaz o dřívější existenci živých organismů. Velkou výzvou je pak převezení vzorků z Marsu do pozemských laboratoří. Technicky náročná operace bude zřejmě stát miliardy dolarů a lidstvo si na ní bude muset ještě chvíli počkat. „Dočkáme se jí nejdříve za deset let,“ uzavírá Flannery.